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諾曼第登陸75周年 各校回顧關鍵戰役

2019-05-28 18:55世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

二次世界大戰期間，同盟國反攻歐洲的重要里程碑「諾曼第登陸日」(D-day)75周年來臨之際，世界各地學校紛紛回顧這場關鍵戰役，讓更多莘莘學子關注這段歷史。

1944年6月6日這一天，對美國等國家的歷史影響深遠，但隨著時間增長，不少歷史學家與教育學者，開始擔心當今學生是否對於了解二次大戰當中的關鍵一天，已經缺乏興趣。

北卡羅來納州卡瑞(Cary)十字路高中(Crossroads FLEX High School)老師凱西‧圖爾卡洛(Kasey Turcol)只有75分鐘時間，可以為學生講解「諾曼第登陸日」的重要何在。如果不是因為今年是D-day的50周年，她不可能為這一天花這麼多課堂時間，因為這段歷史不在州政府規定的課綱裡頭，許多其他州的課綱裡也沒有。

她對學生解釋說，這一天的勝利對同盟國來說具有深遠影響，讓歐洲免於淪入納粹荼毒，而且當年在諾曼第戰場奮戰或犧牲的軍人，年紀跟他們都差不多。她對學生說明諾曼第登陸動用到多少官兵、船隻與飛機，還穿插了一段較罕為人知的西班牙間諜其人其事，以及諾曼第登陸的半年之前，發生於英國的另一場血腥戰役。

二次大戰的歷史應該怎麼教，每國各州各有不同教育綱領，類似「諾曼第登陸日」等知名戰役，要花多少時間在課堂上，通常是由老師自行決定。

加州在2016年起採用「歷史暨社會學教學架構」(History-Social Science Framework)，讓高中二年級學生能夠廣泛了解二次世界大戰，包括戰爭為何引發，同盟國、軸心國各自目標為何，以及不同戰區的交戰策略。這套教學大綱當中也包括了二次大戰時納粹對猶太人的大屠殺。

在紐約州，教育主管配合「諾曼第登陸日」50周年紀念檢討課綱之後，在建議報告中指出，目前一學年當中只花90分鐘講解二次世界大戰的現行教案，應該予以加強內容。

課綱納粹戰爭
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