國殤日 潘斯阿靈頓公墓獻花

2019-05-28 16:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合27日電



副總統潘斯(左)與代理國防部長夏納漢(右)27日出席維州阿靈頓國家軍人公墓的國殤日紀念儀式。 美聯社 分享 facebook 副總統潘斯(Mike Pence)27日赴阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)出席國殤日紀念典禮獻花，他在致辭時表示「我們活著的責任，就是紀念沒能從戰場上活著回來的戰士」。

潘斯在無名塚上獻花後發表演講，他說：「對所有美國人來說，今天是向沒能從戰場上活著回家的美軍致敬的日子，這是美國的國殤日。」

他說：「今天是讓美國其他日子變得可能的那一天，若沒有這一天和這群英雄的犧牲，就沒有其他美國的日子，我們從領土的四個角落及海外向他們致敬。」

潘斯表示，目前在東京訪問的川普總統對捐軀烈士表達由衷敬佩與感謝，「他的職責將他帶往世界另一端，但他的心與所有人，以及那些每天都是國殤日的家屬同在」。

潘斯說，川普與第一夫人梅蘭妮亞動身赴日前，曾於23日造訪出席年度插旗(flags in)儀式；這項儀式是二戰陸軍第3步兵團(Army`s 3rd U.S. Infantry Regiment)或稱老衛隊(Old Guard)在每座墳前插上美國國旗的儀式。

親屬在田納西州的國家公墓悼念陣亡的親人。 美聯社 分享 facebook

潘斯轉達川普爭取韓戰美軍遺骸返美，並持續搜尋失蹤美軍下落的努力，意指韓戰美軍問題為美朝峰會磋商議題之一。

代理國防部長夏納翰(Patrick Shanahan)和參謀首長聯席會議主席鄧福德(Joseph Dunford)共同出席國殤日紀念活動。

潘斯在演講最後說：「讓每一位美國人屢新不再倒下的義務，但也從不忘記為我們這麼做的人們。」

阿靈頓公墓是數千名殉職美軍的長眠處，但容納數量漸趨飽和；阿靈頓公墓主管官員杜然-阿吉勒拉(Karen Durham-Aguilera)說，若依國會去年舉辦的聽證會和現行政策規定，公墓2040年將不再接受新遺骸。