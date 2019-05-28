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南加州就業增房市競爭劇 利率新低仍一屋難求

2019-05-28 14:26世界日報 編譯組／綜合報導

過去幾十年來，南加州房價居高不下，但若考慮到目前歷史新低的抵押貸款利率來說，本世紀典型支付貸款的費用上漲速度，卻沒有比收入上升速度來得快。

相比上一次房屋衰退時期，當時逢低買屋的買家是大膽的，當經濟和房地產市場不穩定時，買家需採取行動，更不用說經濟衰退後，銀行貸方不願與沒有任何穩固收入和原始信用紀錄者進行交易。

然而，因當地就業人數自經濟衰退後不斷增長，自2011年以來，買屋市場競爭更加激烈。

根據CoreLogic房屋價格指數和工資分析得出的數據顯示，過去五年中，洛縣與橙縣收入增長16%，遠低於貸款支付額的37%增長。內陸帝國薪資上漲13%，也遠低於買家支付貸款金額41%的上升幅度。

然而，本世紀貸款利率下滑。根據美國聯儲會統計，2018年第三季度，30年固定利率平均為4.57%。這些利率從五年前相比略有上升，當時為4.44%。但相較2008年市場泡沫時貸款利率6.25%，2003年利率則為7.01%卻低得多。

若考慮貸款利率，與十年前市場前期價格巔峰相比，洛縣-橙縣在這十年時間，收入增長了25%，而同一時間內，房貸支出費用僅增加21%。內陸帝國工資上漲19%，房貸支出增加17%。

若從上一次房屋泡沫初期2003年相比，洛縣／橙縣收入增加50%，相比之下房貸支付費用增加56%。內陸帝國勞工平均工資上漲41%，而房貸支付費用增幅為29%。

這些數據不由得給加州人帶來一個醜陋的事實，創造可負擔的適用住房，難道還需再來一次房屋泡沫化的危機才能達成嗎？

南加州房價居高不下，工資上漲幅遠遠不足，難道還需再來一次房屋泡沫化的危機，才能達...
南加州房價居高不下，工資上漲幅遠遠不足，難道還需再來一次房屋泡沫化的危機，才能達成創造可負擔住房的目標嗎？(洛杉磯時報)
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