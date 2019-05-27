加州憲法第34條 阻建可負擔房屋

2019-05-27 23:32 世界日報 編譯組／綜合報導



1950年加州憲法要求加州人在建造公共住房前獲得選民批准，圖為1951年洛杉磯公共住房聽證會。(洛杉磯時報) 分享 facebook

多年來美國加州缺乏經濟適用住房，主要原因之一，是1950年增加的第34條加州憲法（Article 34），使窮人更難找到居住的地方。

包括洛杉磯市長賈西提（Eric Garcett）等人，都曾希望能透過立法廢除這條憲法，但不少反對團體遊說下，這條法案遲遲未能轉變，然在不斷努力下，如今該憲法的影響力已逐漸減少，愈來愈多地方政府透過不同方式建設經濟適用住房。

第34條憲法內容，是要求社區建立公共住房前，須得到選民批准。該法案通過時，房地產業界認為，納稅人應該有權對低收入住房項目進行投票。

幾十年來，這條憲法阻礙加州低收入住房建設，其中包括在洛杉磯的Chavez Ravine附近公共住房，以致該處轉而興建道奇球場。該法條還削弱整合郊區社區，結果是允許加州政府決策者歧視窮人。

如今隨著加州努力應對前所未有的經濟適用住房短缺，第34條對低收入住房建設影響有限，但仍是個障礙。

加州參議員Ben Allen已提出立法，要求廢除此項法律，若該立法在2020年交付公投，則將是加州人第四次考慮改變或取消州憲第34條。他認為，選民已發生變化，過去幾年選民支持增加債券已幫助支持低收入和無家可歸住房。

第34條法案源自加州北部的Eureka市，該地區居民蒐集簽名，推翻聯邦計畫資助建造公共住房的決定。但在1950年加州最高法院裁定，聯邦資金不受公民投票影響，居民無法阻止。隨後加州房地產協會在該年提出一項投票倡議，要求在公共住房建成前進行公民投票，認為居民須有權權衡這項計畫，因可能會造成納稅人債務。在協會積極遊說下，倡議獲得通過。

在洛杉磯，居民以壓倒性優勢支持第34條州憲，該市本計畫建造1萬套公共住房，激起反對者。1952年的投票結果，選民拒絕公共住房，洛市政治陷入混亂。支持公共住房的市長失去連任，該市取消兩項計畫開發項目。

至1969年，加州選民有34%拒絕公共住房，超過1萬5000個單位無法興建。當時聯邦住宅和城市發展部一份報告指出，加州擁有全美最多的窮人，但住房數量排第22位，報告中並指責第34條憲法。

1971年聯邦最高法院確認第34條憲法合法性，其中大法官Hugo Black同意第34條憲法讓低收入者處於不利地位，但並未違反憲法。

1974年，加州立法要求選民撤銷或削弱第34條，但該案未獲選民支持。六年後立法者提出一項建議未果，1993年，立法者三度嘗試，保留第34條憲法，但許多項目可從憲法中豁免的提案，這次獲得當年推動第34條憲法的加州房地產協會支持，但最後近六成選民投了反對票。