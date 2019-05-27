國殤日周末 芝加哥34人遭槍擊5死

2019-05-27 16:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合26日電



芝加哥國殤日周末，33人遭槍擊造成5死。 世界日報記者魏碧洲／攝影 分享 facebook

國殤日周末期間，全美凶殺案最嚴重的芝加哥截至26日晚共有34人遭到槍擊，其中五人喪命，僅在近南邊社區26日早發生的一次槍案中，就有五人中彈。

這起槍案發生在清晨6時剛過，地點在近南邊社區的西哈斯汀街1300號，警方接到報告說一名男子開槍導致多個男女受傷，其中27和26歲的兩個男子送醫後不治。槍案中還有兩個坐在車內的婦女受傷，但她們的傷勢無礙，31歲的婦女是臀部受傷，25歲的婦女傷在左臂。

警方認為，第三個男子可能是兇嫌，目前住在一家醫院，在警方看管下治療，他是鼻子受傷。警方在對兩名與槍案有關的男子問話，表示在槍案現場發現了多個武器。

警方認為，這起槍案與當天凌晨發生的一起槍案有關，凌晨槍案中的一名男子被殺，一名婦女受傷，地點在同一個街道。警方接到舉報後趕到，發現27歲男子的胸部中彈，沒有意識，送醫後不治。25的婦女是前額受傷，她自己來到醫院治療，傷勢穩定。但這起槍案中尚無人被捕。

芝市南邊社區25日的一起槍案中有兩人被殺，地點在Winneconna公園路，時間為晚10時8分許，是有人從車裡向外開槍。一名43歲的男子身中數彈，被送到芝加哥大學醫療中心後宣布死亡。另一個31歲的男子也在這家醫院治療，他是腿部中彈，但傷勢穩定。

這起槍案之前數小時的25日晚6時30分許，一個29歲的居民站在羅斯蘭社區的自家門口前遭到槍擊，他是胸部中彈，送醫後不治。

25日夜，警方在西邊社區開槍將一名男子擊傷。當時剛過晚上10時，一名男子在一個停車場出現，他喝得酩酊大醉。這名男子見到警員後把酒瓶摔在地上，然後從一個小巷跑走，警員見狀後追去，但男子回頭向警員開槍。警員開火還擊後，擊中了男子身體左側的某個部位，並繳獲他的武器。