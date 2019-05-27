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美軍戰犯屠殺平民 川普擬赦免？ 被批「歪曲正義」

2019-05-27 16:59世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

川普要用赦免戰犯在國殤日緬懷先烈，被批歪曲正義。 記者魏碧洲╱攝影
川普要用赦免戰犯在國殤日緬懷先烈，被批歪曲正義。 記者魏碧洲╱攝影
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值此緬懷先烈的國殤日期間，川普總統打算赦免數名已被定罪的戰犯，引發輿論爭議，批評川普歪曲正義。今年5月初，川普已經赦免了前陸軍中尉波西納(Michael Behenna)，波西納被控2008年將一名手無寸鐵的伊拉克男子衣服脫光、虐待之後處死。

前華府特區聯邦助理檢察官、現任國家廣播公司(NBC)司法評論員的克爾薛尼爾(Glenn Kirschner)指出，或許川普認為，赦免這些被定罪的戰爭罪犯，可以彰顯退役軍人犧牲奉獻的光榮，「可是對於所有奉公守法的美軍來說，卻造成了實際傷害，對於派駐在世界各地危險地區的現役官兵來說，帶來安全威脅，不論是否身為美國人，川普的立場在道德上完全站不住腳。」

克爾薛尼爾說：「川普考慮中的戰爭罪犯赦免，讓國殤日因此蒙羞，而非榮耀。」

川普考慮中的赦免對象，包括了預訂今年6月面對軍法審判的陸戰隊員加爾拉格爾(Edward Gallagher)，他的多名昔日同袍將出庭作證，指控他的罪行。

加爾拉格爾被控多項謀殺罪，外加妨礙司法、敗壞軍風等。加爾拉格爾被控用狙擊槍射殺一名伊拉克老人與一名伊拉克女童，兩名受害者都沒有攜帶任何武器，也沒有任何安全威脅。加爾拉格爾也被控持刀刺死一名被關在軍事監獄裡的伊拉克青少年戰士，然後與屍體合影炫耀。

曾在陸軍軍法局(Army Judge Advocate General)任職6年的克爾薛尼爾表示，這些戰爭罪犯就算有渺小希望能夠獲得赦免，「都讓我感到深惡痛絕」。他指出，軍法系統的設計是為了保護遭控犯罪的軍人，軍人要遭到起訴並不容易，尤其是發生於戰爭期間，或者置身於充滿敵意的環境當中。

克爾薛尼爾表示，但軍人是不能犯下謀殺的，也不能有其他暴行，「為了維持良好軍紀，凝聚作戰部隊士氣，軍人一定要遵守法律，就算處於最艱難的情況下，也沒有例外。」

川普軍人戰爭
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