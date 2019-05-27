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想了解川普，先看懂他的偶像！臉帶刀疤、身上有子彈...美國歷史上的狂人總統

2019-05-27 15:06商業周刊 張經義／商業.com專欄作家

川普的辦公桌後面的擺設，呈現學習前人的形象。 美聯社
川普的辦公桌後面的擺設，呈現學習前人的形象。 美聯社
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「白宮義見」向來講時事，但，作為一位歷史記錄者，這期我想講講歷史，鑑古知今。

這次我想談川普的偶像，一名子彈卡在胸口一輩子的男人，想看懂川普，也許需要先看懂他的「狂人」偶像。

話說，川普上任後，我第一次進到他的橢圓形辦公室時，發覺他與歐巴馬很不一樣。

歐巴馬的辦公桌後是許許多多的照片，多數是他老婆蜜雪兒、他女兒等等，完全就是個顧家好男人的形象。

川普的辦公桌後面的擺設，呈現的，是學習前人的形象，因為當時他就擺了一張照片，就是他父親弗萊德．川普（Fred Trump）的照片，他父親是他人生第一個、也是唯一一個老闆，是他一輩子學習的對象。

然後，川普桌後還有一尊美國第7任總統—安德魯．傑克遜（Andrew Jackson）的騎馬銅像，傑克遜總統顯然是川普的偶像，因為除了雕像以外，川普還在他的辦公桌的左後方，額外再擺上一張傑克遜的畫像。

但是，川普熱愛傑克遜，在美國可是引發了巨大爭議。

說到在1829年到1837年出任美國總統的傑克遜，在早期，他可是被視為美國最偉大的總統之一，因為他在美國第二次獨立戰爭時戰功彪炳，並且是美國歷史上第一個白手起家的總統，同時，他可能是最早避免美國南北分裂的總統。

所以，現在白宮正前方、有「總統公園」之稱的拉法耶特公園（Lafayette Square）裡，正中間豎立的就是傑克遜總統的騎馬雕像，而美國人最常用的20元美鈔，背面是白宮，正面就是傑克遜。

不過，這張20元美鈔，現在卻讓不少美國人看不順眼，連歐巴馬當時都宣布，計劃換掉鈔票上傑克遜肖像，為什麼？

因為傑克遜從現代的眼光看，就是一個種族歧視者，不只指揮屠殺印第安人，還公認是有計劃地要滅絕部分印第安人，逼迫在美國東岸的一些印第安人離開家園，在嚴冬裡展開萬里遷徙，數千人死在途中，這段路在後世被稱為「血淚之路」。

同時，傑克遜還放任白人殘殺當時的黑奴，暴力事件後，他別人不怪，就怪媒體報導，再來，他還是導致美國史上第一次的經濟大崩潰的總統。

傑克遜充滿爭議，因此從來沒有美國總統會公開把他當偶像，但一樣充滿爭議的川普可不管。川普說，他就喜歡傑克遜的「強硬」。說到強硬，確實，美國史上還沒幾個比傑克遜還生猛的美國總統，說幾個例子吧。

美國第7任總統—安德魯．傑克遜（Andrew Jackson）為川普的偶像。圖／...
美國第7任總統—安德魯．傑克遜（Andrew Jackson）為川普的偶像。圖／商業周刊提供
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傑克遜大概是第一個臉上有刀疤的美國總統，因為他在13歲就從軍，然後成了英軍的戰俘，也是美國至今第一個當過戰俘的總統。事情是這樣的，當時一個英國軍官要傑克遜擦靴子，他不從，讓那軍官氣的拿刀砍他，他立即伸出左手擋住，因此逃過一死，但他的左臉和左手都留下永恆的刀疤。

這跟著他一輩子的疤痕，讓他異常痛恨英國人，還有那些支持英國的這些殖民地精英們。

再來，傑克遜也是美國史上第一個心臟旁邊卡著子彈的總統。因為那年頭，美國蠻荒氣息濃厚，男人們喜歡開槍決鬥，聽說，生性火爆的傑克遜至少跟十幾個人決鬥過。據聞有一回，他讓對手先開槍，對手一槍直接將子彈打在他心臟旁，他站直挺挺的，很鎮定地開槍反擊，擊斃了對手。但後來也發現子彈就卡在肋骨裡，由於距離心臟太近，當時醫術不發達，醫生不敢動刀。

就這樣，他帶著那顆子彈活了一輩子，卻常常咳血，引發許多的後遺症。

還有，傑克遜也是第一個被暗殺後卻倖存的美國總統，當時的槍手帶了兩把槍，拿第一把槍開槍時，子彈發不出來，於是他拿出第二把槍，但沒想到竟然也失靈，神奇的是，事後發現，兩把槍都是好的，有人估算，這種兩把槍都失靈的狀況，機率小於萬分之一。

然後重點來了，當時已經快70歲的傑克遜老先生，氣得拿起拐杖痛打槍手，就憑著拐杖，把對方打到剩半條命。

說到這，不難看出傑克遜草根與粗野的個性，確實，他是美國第一個鄉下人出身，或者是靠著鄉下人選出來的總統。

傑克遜沒讀幾年書，連字都拼不好，錯字連篇，聽說OK這個字來源是all correct（全對的意思），但是聽說，傑克遜把a拼成了o，把c拼成了k，然後拼成了ole kurrek，總之，這樣簡寫起來，確實就成了OK，不過，這至今無法證實。

總之，鄉野出身，加上對精英階級的痛恨，讓傑克遜能靠著拉攏和他同一階層的草根，訴諸民粹當選，也讓傑克遜成為美國第一位靠「民粹主義」當選的總統。他強調自己是局外人，所以將能整頓華盛頓，由於他講話特別粗俗，十分接地氣，因此受到草根擁戴。

但這也讓美國的國父們很憂慮，像是美國第三位總統湯瑪斯．傑弗遜就評價他說：傑克遜不重視法律、無視憲法，還脾氣暴躁，話都說不清楚，他的總結是，傑克遜「極不適任」，而且是個「危險的男人」。

傑克遜的政敵還一針見血地說，就是因為傑克遜知識不足，只能靠著大吼大叫來掩飾。

重點是，因為民粹，傑克遜還創立了美國第一個「以選民為基礎」的政黨—民主黨。所謂以選民為基礎，就是「選票至上」的這麼一個黨，說的做的都是為了選票，至於什麼大政方針、治國理念都不重要。由於和此前美國那些講道理的政黨不同，可以為了選票、為了存活而隨時改變方向，因此民主黨得以存活至今，成了美國現存最老的政黨。

這也開啟了美國此後黨爭的歷史，像是在傑克遜還在位時，就出現了一個處處和他作對，真的沒有什麼理想，也不講什麼道理，純粹為反對而反對的政黨—惠格黨（Whig Party）。

這局面，其實是美國開國的第一位總統喬治．華盛頓最不想看到的，他一向反對「黨派政治」，華盛頓認為，有黨派就有黨爭，有黨爭就會導致美國分裂。但，美國後來的發展卻和華盛頓的初心截然不同。

而黨爭與民粹，是爭議不斷的傑克遜留給美國人民的遺產，而至今仍傳承不斷，並持續影響世界。

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