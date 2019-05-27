青少年遭性侵 多是熟人所為

2019-05-27 13:02 世界日報 記者顏潔恩／紐約報導



「Me Too」反性騷擾運動影響全美，相關問題引重視；陽光心理安康中心日前舉辦講座，資深心理輔導員文惠玲說，與成人相比，青少年性侵受害率更高，且大部分是熟人所致。

文惠玲表示，兒童性虐待(Child Sex Abuse)普遍存在，其引發的健康問題和後果都很嚴重；「青少年大部分是被認識的人所傷害」，據統計，約90%的受害兒童與施虐者相識，其中30%的兒童是被自己的家庭成員所侵犯，虐待情景多發生在受害者或犯罪者的住所。

她說，犯罪者犯案手法都是將孩子與他人隔離，填補孩子未被滿足的需求，最終使用秘密感、責備或威脅孩子達到目的，接下來的性侵過程通常是逐步發展的；首先是長時間與孩子相處，從友好的擁抱和觸摸開始，這種行為最初看起來是正常、可接受的，慢慢再跨越身體界限、變得越來越親密，「懵懂的孩子甚至沒有意識到自己已成為受害者」。

最新研究表明，性侵的揭發率是28.6%，只有約34%在童年時遭性侵的受害者，會在事發後不久揭發施虐者的行為，哪怕在證據確鑿的情況下，仍有43%的兒童不願揭發施虐者。

文惠玲表示，受害者揭發後並不會感覺輕鬆，「他們的心理負擔更重，在接受別人不斷地詢問下，他們需要回憶，這其實就是二次性侵」，因此這些受害者日後都有某種程度的心理疾病。

而最好的應對方式就是做好預防，她提醒「很多傷害其實可以避免」，家長需多注意孩子的情緒；若不幸遭性侵，父母在孩子坦然相對時要給予信任、而非責備，才能幫他們將心魔剔除。