漫威之父疑遭虐 洛杉磯警方逮捕照料人

2019-05-26 21:27 中央社 洛杉磯25日綜合外電報導



「漫威之父」史丹李（圖）傳生前遭照料人摩根虐待，警方2018年3月展開調查。 美聯社 分享 facebook

美國洛杉磯警方表示，「漫威之父」史丹李的照料人摩根（Keya Morgan）今天在亞利桑那州（Arizona）被逮捕，他涉嫌虐待、詐欺、盜竊和非法監禁史丹李。

根據洛杉磯警察局（Los Angeles PoliceDepartment）公布的一份聲明稿，摩根「將現身法庭且最終被引渡至洛杉磯面臨相關指控」。

史丹李（Stan Lee）徹底改變流行文化，與他人共同創造出像是蜘蛛人、黑豹等具有指標性超級英雄，多年來罹患數種疾病，去年11月以95歲高齡過世，卻傳出他生前遭摩根虐待，警方2018年3月展開調查。

史丹李前律師拉拉斯（Tom Lallas）去年對紀念品收藏家摩根發出禁制令，宣稱43歲的摩根「以照顧者的身分介入史丹李的生活」，使史丹李遠離愛他的親人。

拉拉斯指控摩根利用史丹李牟利。摩根聲稱史丹李有短期記憶喪失症和判斷力受損的跡象。

洛杉磯有關當局除了對摩根發出禁制令，也因他去年撥打緊急求助電話，謊報史丹李生命有危險一事逮捕他。

警方表示，摩根打這通電話是為了說服史丹李搬離好萊塢山莊住所，阻斷史丹李與外界聯繫，因而受到他的掌控。史丹李去年6月搬到比佛利山莊的安全公寓。

警方也指控摩根偷竊，包括盜竊史丹李簽名會26萬2000美元（約新台幣825萬元）的收入，這筆費用從未進入到史丹李的口袋。