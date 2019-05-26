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影／從頭摸到腰...噁師狂摟女學生 影片曝光遭停職

2019-05-26 17:58聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國伊利諾州某間高中的歷史老師，在課堂學生拍攝到，疑似不當處碰一位女同學；隨這影片曝光，這名歷史老師也立即遭到學校停職調查，同時有其他家長出面指控這名老師性騷擾其他學生，但影片中女學生的家長則是出面幫老師說話，表示家裡近期有喪事，這名老師當時只是在安慰女同學。

《每日郵報》報導，這名歷史老師名為霍蘭（Travis Holland ），任教於伊格沃高中（Eagerville High School）還兼任棒球隊教練。20日當天他被學生拍到，在課堂上先是用手撫摸女同學的頭髮，然後再沿著背一路往下摸到女學生的腰，並還用力把女學生往自己的方向摟。

這段影片隨即在隔天就被上傳到社群媒體，並引起拉瑟福郡校區當局的關注。霍蘭在22日晚間指導了一場棒球比賽，就遭到當地教育部門通知停職，接受調查。

有一名學生家長事後向當地媒體福斯新聞第17台（FOX 17）透露，有多名學生抱怨過霍蘭對他們動手動腳。不過影片中女學生的家長則表示，當時霍蘭是在安慰女學生，因為家裡近期有喪事；仔細觀看影片，的確可見女同學的手是搭在霍蘭的肩膀上。

拉瑟福郡校區當局事後發表聲明指出，在看到影片後隨即通知警方和兒童福利部門，不過這兩個機構在檢視過影片後接拒絕展開近一步調查，不過校區已經停職停薪該教師，等待校區教育單位調查結束。

影片曝光後，網友普遍對霍蘭的行為深感不滿，堅稱霍蘭安慰女學生的行為非常不恰當。「這叫做"誘姦"，覺得這種行為可以的人，需要去看醫生」、「一個成年男子撫摸一個小女孩的背還有什麼其他的說法嗎，尤其是一名老師和學生，試問其他人，不管是什麼情況下，這種事都是不可以的。」

美國伊利諾州某間高中的歷史老師，在課堂學生拍攝到，疑似不當處碰另一位女同學；隨這...
美國伊利諾州某間高中的歷史老師，在課堂學生拍攝到，疑似不當處碰另一位女同學；隨這影片曝光，這名歷史老師也立即遭到學校停職調查，同時有其他家長出面指控這名老師性騷擾其他學生，但影片中女學生的家長則是出面幫老師說話，表示家裡近期有喪事，這名老師當時只是在安慰女同學。圖片擷取《每日郵報》影片
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