不再是觀光重點 美內戰戰場退燒

2019-05-26 12:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合25日電



美國內戰戰場退燒，如今遊客人數逐漸下降。 美聯社 分享 facebook

有關1860年代戰爭的景點一度是多數南方州與部分北方州的觀光重點，如今遊客人數卻逐日下滑；歷史學者指出，最近南方邦聯紀念碑的爭議和年輕世代缺乏興趣都是原因。

國家公園管理局(National Park Service)有五大內戰戰場公園：蓋茨堡(Gettysburg)、安提坦(Antietam)、西羅(Shiloh)、奇卡莫加╱查塔努加(Chickamauga/Chattanooga)和維克柏格(Vicksburg)；這些內戰公園遊客人次從1970年1020萬人降至去年的310萬人。

賓州蓋茨堡是最知名的內戰遺址，去年約有95萬名遊客人次，僅為1970年的14%，而且年遊客人次也是1959年以來最低；僅有馬里蘭州安提坦公園的觀光人次比1970年成長。

熱衷於回顧戰爭者和愛好人士著古裝前去特定內戰或歷史事件以重現當時的場景，但這群人的人數也漸減；軍事紀念品店老闆瓦內爾(Louis Varnell)表示，這些人已經老到沒辦法重演越戰大兵或牛仔。

68歲的布朗(Mike Brown)仍會扮演重現內戰騎士，他最近協辦重現喬治亞州瑞斯卡之役(Battle of Resaca)。

布朗表示：「沒人教年輕一代尊重歷史，於是他們便失了興趣。」

戰爭書籍作者萊文(Kevin Levin)表示，近期歷史事件也降低大眾的興趣。2015年卡羅來納州查爾斯頓市(Charleston)一名擁護南方邦聯旗的白人在教堂射殺九名黑人；2017年白人至上主義分子在維吉尼亞州夏洛茲維爾鎮(Charlottesville)集會並撞死一名女子等事件，都影響了民眾對內戰歷史遺址的興趣。

現在有些博物館和歷史景點努力呈現更完整的戰爭故事，吸引更大廣泛的遊客，包括年輕人、少數族裔和婦女；而過去內戰中奴隸的角色比較不受關注，現在博物館也加強這部分，包括維州瑞奇蒙(Richmond)、喬治亞州亞特蘭大都有相關展覽。

瑞奇蒙本月啟用的美國內戰博物館(American Civil War Museum)並提供更廣泛的展覽，包括許多戰役、奴隸和戰爭對民眾的影響。