71歲退伍軍人籲關懷老兵 要步行橫越美國3000哩

2019-05-26 12:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合25日電



71歲退伍軍人要步行橫越美國3000哩。 美聯社 分享 facebook

麻州海岸小鎮紐百利港(Newburyport)的71歲居民沙托沃斯(William Shuttleworth)，上周背起25磅重的背包，拿著兩支登山杖，踏上步行橫越美國3000哩的旅程。

身為空軍退伍軍人的他，打算在七個半月的行程中會見各地退伍軍人，並喚起大家對於老年退伍軍人的關懷，特別是在健保、住房及經濟等主題。

「紐百利港每日新聞」報導，沙托沃斯在親朋好友的送別下出發，第一段旅程由妻子派蒂(Patty Shuttleworth)陪同。沙托沃斯在背包上掛了一張藍白相間的海報，上面列出他的個人網址vetsdontforgetvets.com，還有「從這一岸到那一岸，來問我吧」(Coast to coast - ask me!)的字樣。

沙托沃斯在這次行程的前幾個月就開始自我訓練，每天背著重背包走上20哩或更長。

他最近受訪時表示，去年在加州一個公園工作時發現，許多出於絕望的窮困退伍軍人在外露宿，他去了解這些人的故事，發現很多都是遊民、長年與毒癮掙扎，也沒錢就醫。

沙托沃斯計畫與地方團體、州政府官員及地方官員見面，提高大家對退伍軍人需求的了解，並將在路上不斷更新部落格；之前他設立了一個公眾募資(GoFundMe)網頁，總共獲得2萬5000元捐款。

他準備將其中85%捐給「美國殘障退伍軍人」協會，其餘15%則用來支付旅費。

沙托沃斯準備一天走25哩，沿路都是露營過夜，希望儘可能見到各地退伍軍人，了解他們的故事，也希望路人看到他背包上的海報，願意停下來跟他交流。

紐百利港市政府書記官瓊斯(Richard Jones)也參與送別沙托沃斯，他認為沙托沃斯的步行橫越美國計畫「很有勇氣」。

瓊斯說：「就如他常說的，他相信你想要的所有東西，都是在恐懼的另一面。他很能鼓舞別人，不會讓自己被保守或恐懼限制。有人一天要走25哩，總共要走七個半月，晚上都是爬進帳篷睡覺，這種人誰不敬佩呢？」