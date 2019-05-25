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上次訪日就想做的事…川普想看相撲頒獎盃

2019-05-25 00:44聯合報 東京記者蔡佩芳／廿四日電

美國總統川普今天與夫人梅蘭妮亞搭乘專機抵達東京，展開訪日行程。 （美聯社）
美國總統川普今天與夫人梅蘭妮亞搭乘專機抵達東京，展開訪日行程。 （美聯社）
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美國總統川普今天將抵日展開四天三夜訪問，成為日本新天皇德仁首位會見的外賓。日本政府投入兩萬五千名警力維安，是美國總統訪日史上最大規模。日媒形容，安倍政府以「空前態勢」迎接川普的到來。

川普預計今天下午與夫人梅蘭妮亞搭乘專機抵達東京，下榻皇居附近的飯店。這是川普任內第二度訪日。

廿六日上午川普將前往千葉縣茂原市，與日本首相安倍晉三打小白球，傍晚回到東京，在兩國國技館觀看相撲比賽，晚間接受安倍晚宴招待。廿七日會晤天皇，與安倍舉行會談；廿八日訪問橫須賀市的日本海上自衛隊基地，與安倍共登出雲級護衛艦加賀號視察。

川普上次訪日與安倍會談時，透露對相撲很感興趣。據聞川普曾聽朋友提起在相撲比賽中授予獎盃一事，一直「想做同樣的事」，這一願望將在這次訪日時實現。川普將看夏場所千秋樂最後一日賽事，頒予冠軍力士特製的「川普盃」。

相撲協會預定選派唯一會說英語、夏威夷出身的武藏川親方（前橫綱武藏丸）陪川普觀賽；打高爾夫球行程中，日本政府則計畫邀請職業高球選手青木功作陪。

美日雙方幕僚上周已到兩國國技館場勘，為川普預留土俵正面的座位，讓他近距離感受相撲威力，考慮川普恐不習慣坐在榻榻米觀賽，日方還為川普特別準備了椅子。

朝日新聞等報導，日本警方為確保維安滴水不漏，將投入新部隊戒備。包括因應恐怖攻擊的的緊急應對部隊（ＥＲＴ）隨時待命，並與沿海快速反應部隊（ＷＲＴ）攜手進行羽田機場等沿海地區海上偵查；應對可疑無人機的專門部隊也在待命編制中。

為迎接川普到來，羽田機場內約八百個垃圾桶今全數封鎖，機場航站投幣式寄物櫃也禁用，屋頂觀看飛機的露天展望台將限制民眾出入。

川普東京安倍晉三梅蘭妮亞德仁
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