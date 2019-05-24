美已故飼主立遺囑 竟讓健康小狗安樂死陪葬

2019-05-24 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國維吉尼亞州一位愛狗成癡的女飼主近日往生，竟立遺囑要求健康的愛犬陪葬。儘管動物收容中心職員試圖阻止，但遺囑執行人仍依法把狗領走、安樂死後火化，將牠跟女主人葬在一起，事件經報導引發民眾怒火，認為狗主人行為太自私。

《WWBT》報導，混種西施狗「艾瑪」3月8日被送到柴斯特菲爾德動物收容中心（Chesterfield Animal Shelter）。在接下來2周期間，收容中心職員與艾瑪已往生女主人的遺囑執行人有過數次交談，試圖避免艾瑪被陪葬，最後卻徒勞無功，讓眾人傷心欲絕。

收容中心義工表示，艾瑪乖巧聽話，受到大家疼愛，得知健康活潑的艾瑪要「被安息」時，他們曾試圖求情。「我們勸他們簽字轉讓狗的所有權好幾次了，我們可以輕易幫牠找到一個新家與安排領養。」柴斯特菲爾德動物收容中心經理瓊絲（Carrie Jones）說：「他們最終於3月22日回來，把狗領走了。」艾瑪後來被送到當地一間獸醫診所安樂死，遺體被送去火化，骨灰被裝入骨灰罈後交給遺產法定代表。

社群媒體對此罵聲不絕，網友痛斥往生狗主人是個「自私的怪物」、「沒良心」、「不人道」，有人更說「殺死這條狗的人是垃圾！」