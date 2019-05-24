Google再購紐約房產 買價是1996年的100倍

2019-05-24 15:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



Google最近又在紐約買進房地產。金融時報報導，這次購入的是位於曼哈頓西15街450號的「牛奶大廈」（Milk Building），交易金額6億美元。值得的一提的是，這棟大樓23年來五度易主都由同一人仲介，如今售價是1996年的100倍。

牛奶大廈是棟歷史建物，所在區域是沿用昔日肉品加工區（Meatpacking District）的名稱。牛奶大廈與去年Google花24億美元買下的Chelsea Market大樓只隔一條街，形成的街區鄰近哈德遜河。金融時報說，這更加確立了該區域成為紐約市科技重心的地位。去年年底Google宣布要投資10億美元在紐約市打造新的辦公園區。

去年和今年均參與了Google這兩件房產交易的仲介商哈蒙（Doug Harmon）是紐約市的紅牌經紀人。有趣的是，從1996年開始，幾次的牛奶大廈的易主都由他仲介。

1996年牛奶大廈以600萬美元賣給了一位來自以色列的移民Moishe Mana，他與Erez Shternlicht合夥創辦Moishes Moving搬家公司，賺到了錢。2004年又找上哈蒙仲介，賣給了資產管理經紀商Angelo Gordon，此時售價來到1.55億美元。四年之後再經哈蒙的手，以1.61億美元出售給Stellar Management。