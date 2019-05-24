川普訪日、英會再鬧失禮笑話？

2019-05-24 13:38 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



過去川普在國際舞台曾犯下的外交禮儀失誤紀錄。 美聯社 分享 facebook

川普總統本周末起將陸續前往日本和英國進行國事訪問，預定與新即位的日本德仁天皇以及英國女王伊麗莎白二世會面；過去兩年多來，川普在國際舞台犯下的外交禮儀失誤紀錄，不少人記憶猶新；川普此次出訪日英兩大皇室，會不會再踩到任何外交禮儀紅線，有人憂心，也有人「拭目以待」。

回顧川普過去與外交禮儀有關的事件，2017年他首度以總統身分訪問以色列，以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在機場停機坪的詼諧警告，格外值得一提；當時川普問：「有什麼外交禮節要遵守嗎？」內唐亞胡笑答：「誰知道？」

後來，川普的外交失禮狀況頻頻。2017年布魯塞爾北約峰會元首大合照，他伸手把一群世界領導人推開，好讓自己向前站，令人錯愕。

在參加完七大工業國會議後，川普立即上推特痛斥東道主加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），也讓人傻眼。

2018年他第一次拜會英國女王沒有準時抵達，則是違反了不能讓女王等人的皇室禮節。

現在，川普要去日本訪問，日本首相安倍晉三正全力以赴，以期成為川普的最親密盟友。

華府戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的亞洲和日本事務專家長葛林（Michael Green）表示，日本特別安排川普會見德仁天皇並參與皇室宴會，應該會讓川普力圖完美表現。

葛林說：「我認為他會表現出最好的行止。日本人非常了解他們在做什麼。」

川普與第一夫人梅蘭妮亞訂27日與德仁天皇會面，儘管時間所剩無多，但有關川普在日本皇宮如何行禮如儀的圖表，已繪製好提供給川普進行排練；相關官員則說，他們不擔心任何外交失誤，兩年前川普與當時的明仁天皇會面時，一切都很順利。

禮儀專家表示，忽視外交禮儀的人發出的訊號是：其個人慾望比他人感受和期望更重要。

但不只是川普，1992年老布希總統（George H.W. Bush）因長途旅行不適，在東京國宴上倒在日本首相腿上嘔吐；2009年第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)與歐巴馬總統赴倫敦拜訪女王時，也曾因違反禮節擁抱女王而受到批評。

歐巴馬夫人後來表示，她儘量不讓自己受到因此招來的媒體批判影響；她寫道：「如果我在白金漢宮做得不對，至少我做得很有人性。」