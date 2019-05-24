口水戰失控！川普飆：瘋婆子南西 波洛西：我替他禱告
川普總統與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)爆發的口水戰，23日「戰情」擴散；川普23日下午在白宮一場活動上，以「瘋婆子南西」形容波洛西；波洛西則用「持續替川普禱告」回應，並希望川普身邊的人，該「介入處理」。
波洛西說，川普大動肝火是因為希望遭眾院彈劾卻未如願；她說，現在討論彈劾言之過早，而且很可能讓國家造成嚴重分裂。
對於日前波洛西指稱川普「掩蓋事實」，川普23日還說波洛西「整個人一團糟」、「完全失控」；23日稍早他還推文給民主黨貼了個標籤，稱之為「什麼都不做黨」(Do Nothing Party)。
川普說：「我觀察她已有很長一段時間，她已經變成不一樣的人了，完全失控。」
對於23日稍早波洛西在記者會上的發言，川普也說，看著波洛西比手畫腳講著話，流露著瘋狂神態，感覺很悲哀，「我都看到了，那顯然是個有某些問題的人。」
接下來，川普要在場的白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)、白宮發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Sanders)以及多位高層幕僚幫他背書，見證他22日在白宮與波洛西、參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)開會時有多麼鎮定，還誇自己是個「極度穩定的天才」。
不過，22日這場會議因為川普發表獨白便匆匆離席，前後僅歷時三分鐘。
波洛西23日對媒體表示，持續為川普禱告著，她認為川普的狀況明顯需要身邊人士「介入處理」(intervention)；她表示，川普再次大動肝火，川普家人、政府官員或者幕僚為了大局為重，應該要「介入處理」才是。
波洛西說，川普希望民主黨國會議員在時機未成熟之下，就對他啟動彈劾程序，如此一來便可達到讓民主黨在選民眼中扣分的目的。
桑德斯23日則對媒體表示，不管是邊境危機、基礎建設，或者其他任何事情，應該要開會卻指控總統犯罪，真的很棘手，「結果過了一小時之後，卻一副什麼事都沒發生的模樣。」
桑德斯說，波洛西並不是只說不喜歡川普，而是指控川普犯罪，兩者之間有著極大差別。
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