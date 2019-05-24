權鬥撼華府！白宮到國會 沒有一天平靜過

2019-05-24 13:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合23電



近日華府風起雲湧，各場會議、世代變化、反性騷「#我也是」(#Me Too)政治、特別檢察官穆勒(Robert Muller)報告和2020年總統大選等，一再反映分裂的美國政府，正在醞釀一場權力鬥爭。

川普與其最高內閣拒絕配合國會調查，證據顯示剛握大權的民主黨人正逐漸重整政府權力，平衡川普上任前兩年共和黨把持國會的局面。

光是本周華府便大小紛爭不斷；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)22日花三小時告訴記者「總統掩蓋真相」，並不斷強調「掩蓋真相」一詞，並稱她將去白宮參加基礎建設會議。

川普22日與民主黨國會領袖的既定會議，川普既不握手也不就坐，自行發表談話三分鐘後便逕自離場，與國會領袖不歡而散匆匆收場。

之前，麻州國會議員艾安娜．普斯莉(Ayanna Pressley)在眾院廳證會上，曾數度問川普總統的住房及城市發展部長卡森(Ben Carson)對住房政策的正反意見，但卡森從未給予肯定答案，反而數度嘲諷：「妳早知道答案。」

普斯莉回應：「我知道答案，但你知道嗎？」雙方你來我往、砲火十足，這正是華府權力爭鬥的一環。

與此同時，新生代的眾院民主黨人也正國會形塑與政府的關係。財長米努勤(Steve Mnuchin)4月要求眾院金融服務委員會(House Financial Services Committee)主席、加州民主黨非裔女議員沃特斯(Maxine Waters)敲下議事槌散會，沃特斯則要對方別涉權。

廣面而言，這是目前一場拉力戰，使大眾認知誰握有政治權力，以及誰該在2020年總統與國會選舉後使用政治大權。