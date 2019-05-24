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說「川普準備不及普亭」 提勒森挨罵：笨得像石頭

2019-05-24 13:38世界日報 編譯黃秀媛／綜合23日電

提勒森稱川普對與普亭會談準備不夠。 路透社
提勒森稱川普對與普亭會談準備不夠。 路透社
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前國務卿提勒森本周出席眾院聽證會上，說川普總統2017年在德國漢堡與俄國總統普亭首次會談時，事前準備功夫遠不及普亭，使普亭得以促進本身議程，川普則處於劣勢。

川普推文指責提勒森編造故事，甚至罵這個被他找來當首任國務卿的前艾克森石油公司執行長，「笨得像石頭，對當國務卿完全沒有準備也很不配。」

去年3月被川普開除的提勒森，21日應邀與眾院外交委員會閉門會談了七小時；委員會助理說：「我們花很多時間談論普亭如何利用每一個機會，推動他想要的目標。雙方的準備功夫有差異，並造成立足點不平等。」

川普當時到漢堡參加G20峰會，與普亭原來只安排禮貌性的短暫寒暄，結果卻談了兩個多小時，討論全球各種地緣政治問題；提勒森也在場，得以親眼觀察兩人互動。

第二年川普與普亭在赫爾辛基舉行兩人首次正式峰會，並違反外交慣例摒退助理，私下談了兩個鐘頭。

專家表示，雙方準備功夫有差距並不意外，可是普亭深厚老練的政治經驗和手腕，對他的對手造成風險。

卡內基國際和平基金俄國學者韋斯說：「普亭是精於此道已20年的非常靈活對手，漢堡可圓他最狂野的夢想：與美國總統毫無拘束的進行密室交談。」

川普推文駁斥他準備功夫不及普亭的說法，宣稱「我不認為普亭會同意。看看美國做得多好！」

川普一直對下功夫做準備表示不屑，宣稱他的本能直覺以及判斷現場的能力，比什麼都重要。

委員會助理說，提勒森避免公開貶損川普，不過他對某些問題無言以對反映他的心境。

例如，他宣稱他與川普擁有共同的目標，都希望確保和促進美國的國際地位，保護美國的價值，只不過兩人「價值體系」不同。但是，請他描述川普的價值時，他為難的答以「我沒辦法」。

川普對此反批，宣稱接替提勒森的龐培歐，「做得非常好…同意我的價值。多麼正面的不同！」

川普普亭提勒森

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