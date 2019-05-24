嗆辣裴洛西！只要三兩句 就讓川普哇哇叫

2019-05-24 13:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合23日電



川普很會起別號羞辱對手，卻不敢替裴洛西取名。 美聯社 分享 facebook

跟川普總統作對的人很多，可是眾院議長裴洛西特別讓川普受不了；22日兩人在六個月來第三次會面，沒幾分鐘川普就轉身悻悻走人。

他們每次會面，川普都送裴洛西「大禮」，讓她在關鍵時刻，掌握機會使民主黨黨團堅定團結追隨她的領導。

「裴洛西比他(川普)聰明，也比他頑強，讓他無法忍受。」民主黨眾議員基爾迪(Dan Kildee，密西根州)說，「除了超大的自我和超小的道德感，根本不知道他腦袋裡都裝些什麼，也不知道他幹嘛做那些事情。」

Politico網站說，川普很會起別號羞辱對手，對裴洛西卻一直留白，甚至似乎有點敬畏這個美國歷來第一位女性眾院議長；他不敢小看這個以鐵腕控制眾院的對手，知道她有本事掌握必要的票數，有人虛張聲勢也會毫不客氣的指出來。

最新一回合「川普與裴洛西對決」，結果是川普怒氣沖沖的退出與裴洛西、舒默和其他民主黨領袖對總值2兆元的基本建設的會談。

這種火爆表現使民主黨得以把川普描述成靠不住、脾氣暴躁，根本不可能跟他談判的人。

川普拒絕與負責監督政府的國會民主黨人有任何妥協，更坐實民主黨從2016年大選就咬死的說法：川普只顧自己，不顧美國民眾。

民主黨眾議員莫斐(Chris Murphy，康州)說：「他就像個長不大的孩子，我對這位白宮主人長成有總統相，已不抱希望。」

川普在此時爆發，對裴洛西時機正好；面對民主黨黨團內彈劾總統的聲浪提高，她可藉此宣稱民主黨的運作已經奏效，不必畫蛇添足。

川普顯然不知道如何對付民主黨發動的一連串調查，民主黨在法庭也連連告捷，把川普氣得猛發脾氣；因此幹嘛要彈劾，尤其共和黨控制的參院根本不可能罷黜川普。

在此同時，川普與裴洛西的對決將成為反覆出現的大戲，裴洛西三言兩語就能把川普激得暴跳如雷，而連共和黨人都知道這對川普的形象殺傷力有多大。