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影／龍捲風夜襲密蘇里州 老夫婦在家被捲走罹難

2019-05-24 12:54聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國密蘇里州22日深夜開始遭到龍捲風襲擊，在該州戈登市（Golden City, MO）造成3人死亡，其中一對老夫婦更是從家中被捲走罹難。中西部本周已有7人死於龍捲風災害。

根據報導，死亡的老夫婦是86歲的肯尼斯．哈里斯（Kenneth Harris）與83歲妻子奧寶（Opal），兩人遺體在離住處約182公尺處被尋獲。第三名死者則是56歲的婦人，州警指她的流動住房被毀。

另有一個龍捲風橫掃人口數4萬3千人的州首府傑佛遜市（Jefferson City, MO），切岀近5公里的長條狀破壞區。據指市內警報聲響起約20分鐘後，即當地時間晚間11時40分前後，破壞力強大的龍捲風就前來叩門，將建築物撕成碎片、捲到近4公里的高空。一位居民表示：「感覺就像地震。」

美國國家氣象局（NWS）初判襲擊傑佛遜市的龍捲風威力最強可能已達EF3，即速度最高達每小時257.5公里，網友在社群媒體貼出大批建築受損與汽車被吹翻等災後影像。

密蘇里州州長帕森（Mike Parson）在災後記者會表示，密州各地有許多地方被破壞，當晚沒有更多死傷值得慶幸。部分傑佛遜市居民仍被困在瓦礫堆中，緊急應變小組已被派往各處，至少20人被送往醫院。美國總統川普透過推特致哀，並稱已準備提供援助。

員警持續在傑佛遜市挨家挨戶搜索，目前沒有人傳出失蹤，但情況相當混亂。由於建築物受到大大小小損害，路樹與電線被吹斷，駕車外出相當危險，當局建議居民23日繼續留在家中，未受災民眾應遠離災區。

中西部各州近日出現龍捲風、傾盆大雨、突發大水與冰雹等極端天候。氣象預報指中西部各州23、24日會見到更多風暴，密蘇里州部分地區周末有可能見到「多輪強烈到劇烈的風暴」，應慎防河水水位上漲。

美國密蘇里州22日深夜開始遭到龍捲風襲擊，在該州戈登市（Golden City,...
美國密蘇里州22日深夜開始遭到龍捲風襲擊，在該州戈登市（Golden City, MO）造成3人死亡，其中一對老夫婦更是從家中被捲走罹難。中西部本周已有7人死於龍捲風災害。美聯/Chris Higgins
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龍捲風建築災後

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