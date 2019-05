當年在蘋果快破產時加入...庫克跟畢業生談人生選擇:別浪費時間回答有解答的問題

2019-05-24 10:14 商業周刊 李奇芸/商業周刊



蘋果執行長庫克(Tim Cook)在演講中勉勵畢業生。圖/聯合報系資料庫 分享 facebook

賈伯斯逝世那年,幾乎所有人都看衰蘋果;然而在提姆•庫克(Tim Cook)掌舵以後,這位冷靜、不苟言笑、神秘又低調的老闆,與外界預期的表現大相逕庭;在他的引領下,蘋果市值更一度衝破1兆美元。

1988年,庫克放著當時全球第一大康柏電腦(Compaq)的副總裁不做,被賈伯斯挖角,到當時瀕臨破產的蘋果工作,幾乎所有人都認為他的決定過於瘋狂。

事實證明,當時的直覺讓他滿載而歸。5月18日,他在位於紐奧良的杜蘭大學演說中,鼓勵畢業生青年勇於挑戰未知、彼此合作創造價值,也在這個曾遭卡崔娜颶風摧殘的城鎮,呼籲學生感同身受,勿忘氣候變遷議題。

以下是部分演講內容節錄:

我一直覺得杜蘭大學所在的南方人,特別服膺人們集體行動帶來的智慧。在這裡,街坊許久未見到你會來敲門,好消息總是傳遍街頭巷尾。無論到哪裡,別忘記這個地方給你的教誨。

同時,紐奧良還教了我們:沒有什麼比嘗試更美。杜蘭校訓「不為自己,而為所愛」(Not for oneself, but for one’s own),也可以套用在我身上:當初我正是為了尋求更高的使命,才會來到蘋果工作。

曾經,我在康柏的工作高枕無憂,當時它看起來會一直領先同業。1988年,賈伯斯說服我加入當時在破產邊緣的蘋果。賈伯斯決心改變一切,而我則決定加入他。

這不只是發明iMac、iPad這麼簡單,而是背後的價值觀,才讓這些發明成真。我們想做的,是讓一般人都能擁有一套強大、同時輕盈到用手拿的工具,用來激盪創意、推動社會前進。不只幫助我們想像一個更好的世界,還能使想像成真。

有人說,如果你做著自己熱愛的事,你就不會把它當成工作。在蘋果,我才懂這句話是個幌子!你不只會努力工作,還會比你想像的任何時候都拚命。

別浪費時間回答已有解答的問題;不要為別人口中務實的目標著迷。相反的,你應該駛入波濤洶湧的大海,乘風破浪,哪有困難就往那裡去。尋找那些大到解決不了,複雜到別人故意忽略的問題。只有那些問題,你才會找到你的使命,你才能做出偉大的貢獻。

此外,別太過小心。不要以為只要原地不動,地球就不會跟著轉動。因為現狀不可能永遠持續,所以更要致力追求卓越。

而在這件事上,我們這代人辜負了你們。

我們花了太多時間彼此爭論,專注於鬥爭而非進步,今日我們所在的這個場地,就曾有成千上萬的人,到這裡躲避百年一見的颶風災害。如果我們不談氣候變遷,又怎能高談闊論我們是誰,虧欠了彼此什麼?

不論哪一邊贏了選舉,這個問題都不會變得簡單。這個問題把人區分成兩種,一種中了人生的頭獎,可以奢侈的忽略這個問題;另一種是首當其衝,即將失去一切。

各位畢業生!我們說的是人們的家園、人們的生計!他們的祖父母在這裡出生、過日子、到死去。要談氣候變遷,你就應該去找那些失去一切的人,去找到你最深處的同理心,這是我們對彼此真正的虧欠。

如果你發現自己耗費更多的時間爭吵,而非做出努力,請停下來自問,誰才是那個在爭奪中收割的人?

有些人希望你相信,變強的唯一方式,是推翻那些否定你的人。讓你以為只要扳倒對方,就能取得成功。今天某些演算法的設計,總是把我們知道的、相信或喜歡的,「推」到我們面前,對其他的聲音視而不見。

那就推回去!在2019年,把你的眼睛打開、以另一個角度看世界,就能稱得上是「革命」了。

1932年美國經濟大蕭條,傳統的解方唯一能做的就是等待,並希望事情會好轉。但是,一名叫做富蘭克林•羅斯福的政壇新星拒絕等待,他挑戰現狀、呼籲採取行動。他告訴人們面對事實、互相幫助,讓自己脫離困境。

他說這個國家需要的,是大膽的持續嘗試。我們應該不斷實驗,失敗了就承認,趕緊嘗試下一個!

你是強大的,因為沒有人能讓你感覺渺小;你是勇敢的,因為即使挑戰嚴峻,你卻更強大;心懷感激,因為有人犧牲,才能成就此刻的你。

嘗試吧!可能成功,也可能失敗。讓重塑世界成為你終生的志業,再沒有什麼比致力為人類留下更多美好的事物,更加美麗、更加值得的了。

