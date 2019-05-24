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當年在蘋果快破產時加入...庫克跟畢業生談人生選擇：別浪費時間回答有解答的問題

2019-05-24 10:14商業周刊 李奇芸／商業周刊

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在演講中勉勵畢業生。圖／聯合報系資料庫
蘋果執行長庫克（Tim Cook）在演講中勉勵畢業生。圖／聯合報系資料庫
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賈伯斯逝世那年，幾乎所有人都看衰蘋果；然而在提姆•庫克（Tim Cook）掌舵以後，這位冷靜、不苟言笑、神秘又低調的老闆，與外界預期的表現大相逕庭；在他的引領下，蘋果市值更一度衝破1兆美元。

1988年，庫克放著當時全球第一大康柏電腦（Compaq）的副總裁不做，被賈伯斯挖角，到當時瀕臨破產的蘋果工作，幾乎所有人都認為他的決定過於瘋狂。

事實證明，當時的直覺讓他滿載而歸。5月18日，他在位於紐奧良的杜蘭大學演說中，鼓勵畢業生青年勇於挑戰未知、彼此合作創造價值，也在這個曾遭卡崔娜颶風摧殘的城鎮，呼籲學生感同身受，勿忘氣候變遷議題。

以下是部分演講內容節錄：

我一直覺得杜蘭大學所在的南方人，特別服膺人們集體行動帶來的智慧。在這裡，街坊許久未見到你會來敲門，好消息總是傳遍街頭巷尾。無論到哪裡，別忘記這個地方給你的教誨。

同時，紐奧良還教了我們：沒有什麼比嘗試更美。杜蘭校訓「不為自己，而為所愛」（Not for oneself, but for one’s own），也可以套用在我身上：當初我正是為了尋求更高的使命，才會來到蘋果工作。

曾經，我在康柏的工作高枕無憂，當時它看起來會一直領先同業。1988年，賈伯斯說服我加入當時在破產邊緣的蘋果。賈伯斯決心改變一切，而我則決定加入他。

這不只是發明iMac、iPad這麼簡單，而是背後的價值觀，才讓這些發明成真。我們想做的，是讓一般人都能擁有一套強大、同時輕盈到用手拿的工具，用來激盪創意、推動社會前進。不只幫助我們想像一個更好的世界，還能使想像成真。

有人說，如果你做著自己熱愛的事，你就不會把它當成工作。在蘋果，我才懂這句話是個幌子！你不只會努力工作，還會比你想像的任何時候都拚命。

別浪費時間回答已有解答的問題；不要為別人口中務實的目標著迷。相反的，你應該駛入波濤洶湧的大海，乘風破浪，哪有困難就往那裡去。尋找那些大到解決不了，複雜到別人故意忽略的問題。只有那些問題，你才會找到你的使命，你才能做出偉大的貢獻。

此外，別太過小心。不要以為只要原地不動，地球就不會跟著轉動。因為現狀不可能永遠持續，所以更要致力追求卓越。

而在這件事上，我們這代人辜負了你們。

我們花了太多時間彼此爭論，專注於鬥爭而非進步，今日我們所在的這個場地，就曾有成千上萬的人，到這裡躲避百年一見的颶風災害。如果我們不談氣候變遷，又怎能高談闊論我們是誰，虧欠了彼此什麼？

不論哪一邊贏了選舉，這個問題都不會變得簡單。這個問題把人區分成兩種，一種中了人生的頭獎，可以奢侈的忽略這個問題；另一種是首當其衝，即將失去一切。

各位畢業生！我們說的是人們的家園、人們的生計！他們的祖父母在這裡出生、過日子、到死去。要談氣候變遷，你就應該去找那些失去一切的人，去找到你最深處的同理心，這是我們對彼此真正的虧欠。

如果你發現自己耗費更多的時間爭吵，而非做出努力，請停下來自問，誰才是那個在爭奪中收割的人？

有些人希望你相信，變強的唯一方式，是推翻那些否定你的人。讓你以為只要扳倒對方，就能取得成功。今天某些演算法的設計，總是把我們知道的、相信或喜歡的，「推」到我們面前，對其他的聲音視而不見。

那就推回去！在2019年，把你的眼睛打開、以另一個角度看世界，就能稱得上是「革命」了。

1932年美國經濟大蕭條，傳統的解方唯一能做的就是等待，並希望事情會好轉。但是，一名叫做富蘭克林•羅斯福的政壇新星拒絕等待，他挑戰現狀、呼籲採取行動。他告訴人們面對事實、互相幫助，讓自己脫離困境。

他說這個國家需要的，是大膽的持續嘗試。我們應該不斷實驗，失敗了就承認，趕緊嘗試下一個！

你是強大的，因為沒有人能讓你感覺渺小；你是勇敢的，因為即使挑戰嚴峻，你卻更強大；心懷感激，因為有人犧牲，才能成就此刻的你。

嘗試吧！可能成功，也可能失敗。讓重塑世界成為你終生的志業，再沒有什麼比致力為人類留下更多美好的事物，更加美麗、更加值得的了。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

賈伯斯蘋果庫克

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