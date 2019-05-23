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美22個月大女嬰腦死器捐救3人 醫護人員列隊致敬禮

2019-05-23 18:33香港01 記者李福源／報導

美國明尼蘇達州（Minnesota）22個月大的女嬰索博利克（Coralynn Sobolik）上周五（17日）因呼吸系統感染副流行性感冒病毒，導致心臟三度驟停及腦部受損，結果與病魔苦鬥5日後被宣布腦死，父母決定把愛女的心、肝、腎臟全捐出，成功拯救了三人的性命，其中包括兩名嬰兒；在索博利克最後一次入手術室捐出器官時，醫護人員列隊向她送上最後的敬意。

索博利克的媽媽米根（Meagan）與爸爸保羅（Paul）表示，愛女病發當晚嚴重不適，於是立即帶她去醫院，期間她呼吸困難及心臟驟停，醫護人員替她進行了約25分鐘的心肺復甦（CPR），但完全沒有起色，結果索博利克腦部受損，父母形容「那些測試得出的全是最壞的消息，我們只可以做出一生中最難的抉擇」。

唱着《奇異恩典》　有人感動落淚

索博利克最後被送到羅徹斯特（Rochester）的梅約診所（Mayo Clinic）捐出器官，米根把愛女進入手術室的影片上載到Facebook，見到走廊兩旁的醫護人員唱着《奇異恩典》（Amazing Grace），列隊向索博利克致敬，有人感動落淚，米根則對女兒說：「妳救了三個人，我永遠愛妳。」

米根和保羅在眾籌網站GoFundMe籌募女兒的殮葬費，他們透露，愛女的心臟救了一名1歲男童，肝臟救了一名1歲女童，而腎臟就捐給了一名41歲女子。

二人稱，希望女兒成為他人心目中的超級英雄，「我們不會說再見，寧說遲點天堂見，希望妳和天父玩得開心。我們很鼓勵大家捐贈器官，無論是哪一位親人，你都有權讓他們遺愛人間」。

延伸閱讀：

好爸爸求肝無果　憂現腦積水變植物人　籲各界協助求捐肝

【器官捐贈】深明失去至親之痛　子捐亡母器官助五病人「復活」

文章授權轉載自《香港01》

22個月大的女嬰索博利克（Coralynn Sobolik）宣布腦死，父母決定把...
22個月大的女嬰索博利克（Coralynn Sobolik）宣布腦死，父母決定把愛女的心、肝、腎臟全捐出，成功拯救了三人的性命。圖為索博利克(前)和父親。圖擷自facebook@Meagan Sobolik
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