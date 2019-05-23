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逼川普財務公開！紐約州議會通過 總統稅表交國會

2019-05-23 18:20世界日報 編譯郭宣含／綜合22日電

紐約州通過法案 將向國會提供川普州稅稅表 州長葛謨料簽署／不公布稅表變難 趙元良
紐約州通過法案 將向國會提供川普州稅稅表 州長葛謨料簽署／不公布稅表變難 趙元良
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紐約州議會22日通過一項法案，排除國會取得川普總統紐約州稅務資料的最後阻礙，此舉也進一步迫使川普的稅表對外公開。

該法案將交由民主黨籍紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)簽署，此法案將授予州稅務員權力，得以向國會參眾兩院三個委員會公開川普的州稅稅表。

紐約州是川普的家鄉州與企業總部所在地，該州公告稅表內容可能類似具爭議的聯邦稅表，但目前仍不清楚國會三個委員會是否會在調查中使用這項新權力。

紐約州議會的行動將該州帶往法律新領域，川普先前表示他準備反擊，他的聯邦稅表爭議將上訴到聯邦最高法院，現在看來他也可能對抗紐約州的作法。

共和黨稱這是「褫奪公權」(bill of attainder)，並稱此案恐侵犯隱私，暗指聯邦官員會不當「蓄意盤查」。不過對於屢因總統拒絕公布稅表而受挫的民主黨人來說，此法案象徵州權力與州議會權力的勝利。

一旦該法案經葛謨簽署成法律後，便可要求紐約州稅務及財政廳人員公開稅表，屆時國會眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)、參院財政委員會(Senate Finance Committee)和稅賦聯合委員會(Joint Committee on Taxation)主席可依特定和立法目的查閱。

華府智庫「稅務政策中心」(Tax Policy Center)資深研究員羅森索(Steven Rosenthal)表示，此法案的動機是因為川普一再拒絕公布稅表，但他強調此案內容需夠廣泛以避免「褫奪公權」的指控。

紐約州議員為避免該法案受到法律挑戰，也修改用字將公務員、聯邦執行部門員工與政黨領袖都納入該法案的適用對象。

紐約川普民主黨

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