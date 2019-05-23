紐約聯邦法官裁定 銀行要交出川普財務紀錄

2019-05-23 18:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合22日電



紐約聯邦法官裁定德意志銀行與Capital One須把川普財務紀錄交國會眾院 川普在法庭再敗一場 美聯社 分享 facebook 紐約曼哈頓聯邦法官22日禁止川普總統拒絕民主黨控制的眾議院委員會傳票，裁定德意志銀行(Deutsche Bank)與第一資本金融公司(Capital One)須交出川普、川普家族與旗下企業的詳細財務紀錄。

華盛頓聯邦法官兩天前禁止川普申請撤銷另一張國會傳票，該傳票要求川普的會計師事務所交出川普的稅表與其他財務文件。

這項法庭裁決與紐約州立法允許州議會取得川普等公務員的州稅稅表，顯示當局努力揭開川普財務的面紗。

自從川普宣布參選美國總統候，他的財務狀況大多成謎。他打破前幾任總統數十年來公布聯邦稅表的傳統，外界對川普私有的川普集團(Trump Organization)財務狀況所知也有限。

川普針對其會計師事務所Mazars USA收到傳票一事上訴，而且幾乎肯定也會對22日的裁決提起上訴。

華盛頓州兩個國會委員會4月對川普20多年來的主要借貸方德意志銀行發出傳票，同月也對川普存款的第一資本金融公司發出傳票，試圖取得川普數十年來的個人與公司財務紀錄，包括川普個人與公司帳戶中任何可能存疑活動的文件。

川普的律師稱國會傳票有政治動機，而且欠缺合法的政治目的。

川普家族律師斯楚布里奇(Patrick Strawbridge)22日表示，這些傳票引發嚴重問題，國會權力延伸過廣，他質疑立法單位人員反成為執法人員。他指出：「國會不該承接行政部門的角色。」

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國會民主黨員的律師萊特(Douglas Letter)表示，這些傳票旨在找出可能洗錢和財務詐欺的資訊，並無涉權過廣。

紐約南區聯邦法院法官拉莫斯(Edgardo Ramos)似乎同意，他說川普聲稱交出財務紀錄給國會恐對他個人與家族造成無法挽回的傷害，但拉莫斯認為這對國會委員會帶來的益處大於對川普的傷害。

斯楚布里奇告訴拉莫斯，他將與川普家族討論並可能提出上訴。