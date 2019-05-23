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府會領袖會面川普遲到不握手！「3分鐘獨白就走人」

2019-05-23 18:07世界日報 記者顏伶如／綜合報導

府會領袖白宮會面不歡而散內幕：川普遲到，不與舒默、波洛西握手，一陣獨白後走人 歐...
府會領袖白宮會面不歡而散內幕：川普遲到，不與舒默、波洛西握手，一陣獨白後走人 歐新社
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川普總統22日與民主黨國會領袖的既定會議，川普以不握手、自言自語三分鐘後逕自離開，和國會領袖不歡而散匆匆收場；川普指責眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)說他掩蓋真相，甚至揚言以後再也不會跟民主黨議員合作，除非他們停止對他的各種調查。

會議結束後，川普來到白宮玫瑰花園，怒氣沖沖的對在場媒體說，他強力要求民主黨，「應該結束這些假惺惺的調查。」

川普也說，國會不可能一邊忙著立法又一邊忙著調查，「我們必須按部就班，一次處理一樣事情。」

就在川普與波洛西、參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)這場會議的前一天，國會方面有兩黨議員都要求彈劾川普；民主黨方面消息人士透露，遲到的川普並沒有與波洛西等任何人握手。

消息人士表示，川普在會中表示，希望基礎建設、貿易以及其他項目的立法都能出現進展，但由於波洛西先前指控川普掩蓋真相的談話讓川普憤憤不平，川普在一場獨白之後，沒等任何人發言就離開了，整場會議歷時僅約三分鐘。

「我並不是愉快的走進去開會，我走進去是看到指控我掩蓋真相的人。」川普在玫瑰花園對媒體說，「我根本不屑於掩飾真相。」

川普說：「我在會中對舒默及波洛西表示，我想要好好進行基礎建設，我想做得比他們想做的還要多，這方面我是很在行的，我這人就是這樣。可是大家知道嗎，要做這些事情，在目前狀況下是不可能完成的。應該結束這些假惺惺的調查。」

舒默稍後對媒體表示，對於會議結果感到詫異。他說：「看到白宮現在的狀況，會讓人瞠目結舌。」

府會領袖白宮會面不歡而散內幕：川普遲到，不與舒默、波洛西握手，一陣獨白後走人 歐...
府會領袖白宮會面不歡而散內幕：川普遲到，不與舒默、波洛西握手，一陣獨白後走人 歐新社
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