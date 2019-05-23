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「總統掩飾」波洛西批川普：可彈劾但不值得彈劾

2019-05-23 17:28世界日報 編譯陳韻涵、記者張筠／綜合22日電

波洛西：川普「掩飾」自己的行為，可彈劾 但彈劾川普造成分裂 不值得 法新社
波洛西：川普「掩飾」自己的行為，可彈劾 但彈劾川普造成分裂 不值得 法新社
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面對川普總統阻撓國會調查，引發民主黨人要求彈劾，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)22日與眾院民主黨團開會後表示，川普總統「掩飾」(cover-up) 自己的行為，但她不希望民主黨因彈劾川普分裂，因為不值得。

波洛西在黨內閉門會談中，奉勸同志要有耐心；她此前表示，在民主黨準備保住眾院多數地位之際，不值得彈劾；她也指出，民主黨人相信尊重事實的重要性，沒有任何人凌駕於法律之上，包括總統在內，「目前總統正在掩飾自己。」

波洛西在是否進入彈劾川普總統程序的問題上一再表現出猶豫，多次稱不希望進入彈劾程序；不過，搖擺選區的民主黨國會眾議員對於是否啟動彈劾程序的看法不一，這可能成為2020年總統大選的主軸。

川普22日推文抨擊民主黨拒絕接受他「沒有勾結」的結論，稍晚告訴白宮記者說，他是史上「最透明的總統，從不遮掩。」

波洛西同日稍晚則在智庫「美國進步中心」(CAP)活動上說：「這位總統妨礙司法，涉及掩飾，這可能觸動彈劾。」

她指的是川普拒絕國會要求提交文件，也不願就稅務問題作證，削弱特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查俄羅斯是否介入2016年大選等。

波洛西與多位民主黨領袖認為，彈劾存在政治風險，恐危及民主黨在眾院的多數；民主黨在上次的期中選舉中翻轉41席，為保有多數優勢，民主黨得在明年大選搶下多個選區的勝利，但這些選區的眾議員對是否進一步調查川普，看法分歧。

民主黨新科眾議員凱蒂‧希爾(Katie Hill，加州)說：「新進議員和民調領先者的看法分歧。」她指的是在相對保守選區的民主黨議員。

希爾去年翻轉贏下南加州自1993年由共和黨盤踞的選區說，她對彈劾「保持中立」，但許多新科議員希望動用監督權，舉行彈劾聽證，但這不符合中間派選民的期望。

就算眾院通過彈劾案，此案也極可能在共和黨掌握的參院失敗。民主黨新科眾議員布林迪西(Anthony Brindisi，紐約州)說：「彈劾是個錯誤，我們得找到與總統在基礎建設和藥價等方面合作的方法，這是選民想要的。」

波洛西：川普「掩飾」自己的行為，可彈劾 但彈劾川普造成分裂 不值得 法新社
波洛西：川普「掩飾」自己的行為，可彈劾 但彈劾川普造成分裂 不值得 法新社
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