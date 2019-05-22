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美富商幫還12億學貸 高等教育費成2020大選焦點

2019-05-22 18:41中央社 紐約22日綜合外電報導

非裔美籍億萬富翁史密斯（Robert Smith）。 法新社
非裔美籍億萬富翁史密斯（Robert Smith）。 法新社
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非裔美籍億萬富翁史密斯（Robert Smith）日前宣布替一群學生償還總金額估計達4000萬美元（約新台幣12億5500萬元）的學貸。此舉不但掀起美國社會熱議，也成為2020年大選話題。

幾位有意角逐2020年總統大選的民主黨籍政治人物已提出不同方案，以解決美國學生背負的沉重學貸壓力，其金額幾近1.5兆美元。

還債壓力使20至30多歲的年輕人必須延後成家、買車買房和其他消費置產計畫，而這也影響美國經濟。

去年11月，前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）即承諾捐18億美元給母校約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University），以減輕中低收入學生的財務負擔。

聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）曾於2017年提案，為多數學生減免公立大學學費，所需預算估計為6000億美元，以金融交易稅為財源。提案未獲以共和黨員居多數的聯邦參議院支持。

不過，桑德斯正爭取民主黨總統候選人提名，也再度提出學貸相關政策。

民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）也計畫角逐2020年大選。她上月公布一份免除公立大學學費，以及依收入取消既有學貸的詳細計畫。這個為期10年的計畫預算約12億5000萬美元，將由富人稅挹注。

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）也劍指2020年大選。他昨天簽署一項法案，內容為提高某關鍵商業稅，並利用稅收讓家庭收入低於州中位數的學生明年起可免費就讀公立大學。

學貸民主黨桑德斯超級富豪

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