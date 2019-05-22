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麥卡錫因為這個原因 為中企簽約美國地鐵「開路」

2019-05-22 17:39世界日報 記者胡玉立／綜合報導

國會眾院減少中國公司在美捷運系統角色議案，卻遭少數黨領袖麥卡錫擋下。 法新社
國會眾院減少中國公司在美捷運系統角色議案，卻遭少數黨領袖麥卡錫擋下。 法新社
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國會眾院兩黨原本基於國家安全考量，打算設下禁令，限制中國公司與美國捷運系統簽署合約；但共和黨眾院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）為保護其選區的中國企業「比亞迪汽車公司」利益，在幕後干預，成功阻止此案過關，讓部分共和黨議員相當沮喪。

華盛頓郵報21日報導，麥卡錫的幕後干預，發生在國會今年2月為避免政府再次關門、擬定預算開支法案之際；麥卡錫要求國會議員拿掉可能阻止他的選區內「比亞迪汽車公司」(BYD Motors)獲得聯邦合同的用語；在擔心預算草案可能受影響之下，其他議員接受了他的要求。

比亞迪汽車隸屬比亞迪公司(BYD Co.)，比亞迪公司是中國民營汽車製造商，經常接受地方政府委託製造電動公車。

華郵指出，麥卡錫的干預作為令人震驚，也令他同黨部分成員感到沮喪；因為包括川普和國會山的許多議員都在設法限制北京進入美國市場，尤其是攸關國家安全行業，特別是川普總統上周才將中國電信巨頭華為列入貿易「黑名單」。

兩黨議員都認為，由於可能存在間諜或其他國家安全威脅，允許與中國相關的公司進入美國運輸系統很危險；中國支持的公司往後可能會使用面部識別技術或其他手段，監視毫無戒心的美國人。

主張對中國採取更強硬立場的美國製造業聯盟（Alliance for American Manufacturing）主席保羅(Scott Paul)則表示，「麥卡錫一直在支持一家明顯受到中國政府支持的公司，該公司利用我們的納稅錢在美國汽車業獲得立足點，它企圖主宰全球汽車市場。讓它進入美國運輸系統，真的非常非常危險。」

麥卡錫的發言人史帕克斯（Matt Sparks）否認麥卡錫替比亞迪「開路」，是因為「拿人的手軟」；他說，「麥卡錫很自豪能為選民和社區創造就業機會。」

比亞迪公司人員上周在眾院運輸委員會上作證時，堅稱該公司不受中國政府控制；此外，股神巴菲特（Warren Edward Buffett）的公司也持有比亞迪公司股份。

國會眾院減少中國公司在美捷運系統角色議案，卻遭少數黨領袖麥卡錫擋下。 美聯社
國會眾院減少中國公司在美捷運系統角色議案，卻遭少數黨領袖麥卡錫擋下。 美聯社
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共和黨川普華盛頓郵報

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