前維州檢察長古辛納利 將任移民總管

2019-05-22 12:50 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／維州報導



前維州檢察長古辛納利將任國土安全部移民總管 致力移民政策 美聯社 分享 facebook

一名白宮官員21日證實，川普總統將於本周任命前維州檢察長古辛納利(Ken Cuccinelli)為國土安全部移民總管，專門協調移民政策；這一職位的正式名稱尚未披露，但被媒體形容為「移民沙皇」(immigration czar)。

古辛納利20日前往白宮橢圓形辦公室，獲得川普總統接見，一同前往的包括國土安全部代理部長麥卡利南(Kevin McAleenan)等十餘位政府官員。

據美聯社報導，在前國安部部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)「被辭職」後，古辛納利便成為川普政府負責協調移民政策的熱門人選，因為他在移民問題上態度強硬，並與川普態度一致。

川普上月在討論國土安全部人事安排時曾表示，希望讓該部門向「更強硬的方向」發展，他希望設立一個專門的職位，協調處理南部邊境移民湧入問題相關各機構的行動。

川普和白宮官員期待古辛納利能確保白宮的優先移民政策，在國安部得到貫徹、執行。

麥卡利南自擔任國安部代理部長後，已從海關與邊境保護署(CBP)帶入多名官員，但白宮認為這些官員都不是移民政策的強硬派。

白宮官員表示，希望古辛納利的任命，可以在國安部取得平衡。甚至有官員認為古辛納利未來有可能更上層樓，被任命為國安部長，因為麥卡利南被扶正的機會不高。

古辛納利在邊境安全問題上與川普的立場一致，他過去曾主張，非法居民在美國所生的孩子不具有公民身分，並支持州立大學的州內學費(instate tuition)僅適用於公民及合法居民。

古辛納利曾於2010年至2014年間擔任維州檢察長，並在2012年歐巴馬政府起訴亞利桑那州加強警方執行聯邦移民法權力的案件中，站在亞利桑那州一邊，支持加強警方的移民執法權力；此外他也在幾年前起草法律意見，允許維州警察在辦案時可詢問民眾的移民身分。

前肯薩斯州州務卿柯巴契(Kris Kobach) 與古辛納利都曾是川普政府移民總管的熱門人選，但據「紐約時報」報導，在柯巴契提出擔任這一職位的十項條件，包括可以乘坐政府專機及承諾他未來可成為國土安全部長後，獲任命的機會便降低。