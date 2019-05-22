親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

那些被遺忘的 還有歌聲讓我們記住—追憶六四歌曲傷痕

SAT設「逆境分數」增加不透明性 華人請願叫停

2019-05-22 12:52世界日報 記者張越／洛杉磯報導

負責開發和管理美國大學入學性向測試（SAT）的大學理事會（College Board），近日決定給每個考生設立逆境分數（adversity score），今秋並有150所大學將採用此新指標，可望讓生活在較差學區的學生能在大學招生時獲得優勢。但該舉已引起包括華裔在內的亞裔擔憂，近日，有亞裔民眾在網上發起請願簽名，要求大學理事會停止逆境分數。

很多華裔家長對此表示贊同，但也有民眾表示，對社會經濟地位較低的孩子有一定的照顧，也是可以理解的。

這項簽名請願在change.org上發起，發起人Lee Hsu在請願中表示，逆境分數直接送給大學，對學生和家長保密，增加了大學錄取的不確定性和不透明，消磨公眾的信任和信心。此外，這個分數也不能衡量學生是如何克服逆境。

而且逆境分數只報給學校，學生和家長都不知道，導致學生對分數完全無法控制，且這些數據的隱私性也無法保證。

請願書表示，逆境分數實際上不能真正讓那些身處逆境的學生們獲益。比如，一個來自低收入地區，但是家庭完整，並且靠自己實力就讀磁力學校（magnet）或特許學校（charter）的孩子，是完全無法在這項評分中獲益，這是不公平的。

前述請願是19日晚上發起的，截至21日下午，已經有3400多人簽名，目標為5000人。

華人家長王先生表示，逆境加分變成了逆向淘汰，如果一個孩子父母雙全，住在還不錯的學區，卻成了負面身分標籤。尤其是不看孩子的具體情況，就覺得單親家庭的孩子，一定比父母雙全的孩子，應該獲得更多照顧，這種機械式加分只能讓更多孩子放棄努力，也讓家長喪失繼續給孩子投資在教育的信心，是典型的逆行淘汰。這跟中國文革時期只有貧下中農的孩子，才能上大學，富農、地主家的「狗崽子」們無論多麼優秀，也不會被錄取的機械荒唐政策，有異曲同工之妙。

逆境分數會不會導致家長都把好學區的房子賣掉，把孩子送到差學區？華人家長趙太太表示，倒不會讓家長考慮賣房子，但一定會有有錢人利用這一點在差區租房，讓孩子臨時去那裡的學校讀一下，最終考上好學校。而這種濫用肯定會導致那些真正的逆境學生的利益受損。

更可怕的是，由於評分過程不透明，很可能會導致有權力的人利用權力去影響分數，而普通民眾卻對此一無所知。今年爆發的大學招生錄取醜聞，已經暴露了SAT的很多問題。不少有錢人家的孩子，不但可以在單獨的考場中考試，甚至可以讓槍手進入考場，幫考生做答。大學理事會應該糾正如何改變這些問題，卻在製造新的腐敗機會。

亞裔華裔

相關新聞

大白鯊驚現長島灣 追蹤網站被擠癱

2019-05-22 12:13

前維州檢察長古辛納利 將任移民總管

2019-05-22 12:50

川普籲國會優先通過美墨加協定 再考慮基建計畫

2019-05-22 11:40

能追蹤子彈震波！反制校園槍擊 這款App可能是保命符

2019-05-22 11:00

美空軍部長懸缺 川普提名女企業家出任

2019-05-22 08:59

川普前法律顧問拒出席 眾院委員會聽證迅速休會

2019-05-22 00:31

影／菜鳥不再！美海軍官校生挑戰爬碑換帽傳統

2019-05-21 17:33

柏克萊足球比賽日違規停車罰金 增至225元

2019-05-21 15:56

「美國塔利班」本周出獄 是否重回成長地灣區？

2019-05-21 15:55

失業率雖連創新低 應屆畢業生起薪未增

2019-05-21 15:01

7成大學畢業生背學貸 平均近3萬元 千禧世代最慘

2019-05-21 15:00

高學歷低財力 千禧世代成「悲慘一代」

2019-05-21 14:59

全美銷量第一毛絨玩具／設計師祁夢媛 靈感來自逛街

2019-05-21 14:33

南加新屋庫存量增 建案下降

2019-05-21 14:33

聯邦法官准國會發傳票 索川普財務紀錄

2019-05-21 14:30

賓州州長連任半年 支持度創新高

2019-05-21 12:51

在新州獨居 全美最安全

2019-05-21 12:50

掐喉拳毆 新州3警遭停職調查

2019-05-21 12:50

家長對孩子生氣 要及時喊停

2019-05-21 12:44

紐約市上季經濟成長3% 失業率仍處歷史低點

2019-05-21 12:43

新罕布夏、佛蒙特 娛樂大麻合法進程受阻

2019-05-21 11:59

萊特福特 芝首位女同志市長就職 誓言杜絕貪腐

2019-05-21 11:59

華府5大社區 租金漲幅最高

2019-05-21 11:56

川普文攻武嚇 伊朗：種族滅絕式嘲諷不管用

2019-05-21 10:13
看更多

熱門文章

英名廚奧利佛旗下餐廳破產 25分店1300員工生計受衝擊

2019-05-21 22:19

南韓驚爆「小狗性侵案」 男子街頭脫褲強上國犬

2019-05-21 18:22

韓國大學成大陸「博士學歷工廠」？12天可讀完一學期課程

2019-05-21 19:37

NASA太空人履歷媲美「英雄」 打趴世界99%的天才

2019-05-21 21:56

少年熬夜讀書 醒來竟發現家人遭割喉死亡

2019-05-22 10:31

貿易戰最新武器...網友都在哀嚎 習近平也成受災戶？

2019-05-22 10:00

彭博社論：川普圍剿華為 嚴重錯誤

2019-05-21 14:34

美暫緩禁令 任正非：低估我們實力 華為5G不受影響

2019-05-21 16:32

警方多次放過戀童罪犯 無視11歲女童遭百餘人性侵

2019-05-21 15:01

愛上小姨子！他蓋泳池埋屍體 殺妻命案反曝光

2019-05-22 11:35

川普頻揮大棒 分析：習近平闢三戰線抗美

2019-05-21 13:57

華為真的輸了嗎？中國愛國情緒高漲 蘋果迷換邊站！

2019-05-22 12:02

華為之後 川普政府下一刀可能揮向海康威視

2019-05-22 09:48

真實版絕命終結站！天外飛來鐵柱 女駕駛險遭爆頭

2019-05-21 15:01

美中貿易戰／逃命？ 新興市場ETF大失血

2019-05-22 00:10

全美最擁擠小鎮超「宅」 靠搭電梯解決一切

2019-05-22 12:29

別墅內酒酣耳熱對俄國女富豪的一段話 重創奧地利政壇

2019-05-22 09:33

美暫緩華為禁令 道瓊漲近200點 費城半導體指數終止三連跌

2019-05-22 07:04

印尼大選公布後凌晨3時群眾上街未散 警催淚瓦斯驅離

2019-05-22 06:27

星馬柔佛地鐵5度延期 若告吹馬國恐賠15.1億

2019-05-22 00:43

貿易戰衝擊 全球經濟成長下修

2019-05-22 00:09

大摩：特斯拉在最糟情況下只值10美元

2019-05-21 20:02

美國對中國無人機發警告 大疆：獲美政府驗證

2019-05-21 14:46

若無人機竊取數據確定 「大疆」恐面臨制裁

2019-05-21 14:26

美禁華為 紐時：科技冷戰拉起鐵幕

2019-05-21 14:39

紐時：中國人曾視美國為天堂 現認為美國正在衰弱

2019-05-22 10:58

美股放空大熱門 特斯拉這回終於讓空頭賺到還賺翻了

2019-05-21 14:10

川普發起殲滅華為 美媒出現不同看法

2019-05-21 17:55

矛頭指向中國無人機產業...美國的下個箭靶

2019-05-22 01:00

傑米奧利佛餐廳王國收攤 1300人恐失業

2019-05-21 22:43

籲民團結 華郵：中國準備長期抗戰

2019-05-21 14:18

華為落難，三星、小米能漁翁得利？

2019-05-21 23:24

舊金山擠下蘇黎世 成為全球收入最高城市

2019-05-21 14:51

第五度延後建新馬地鐵！馬來西亞賠星國逾1370萬延期費

2019-05-21 22:51

安倍晉三不是晉三安倍 日盼外媒更改姓名順序

2019-05-21 14:04

美日法澳首次在印度洋聯合演訓 要牽制這個國家

2019-05-21 21:16

請你全身喝奶昔！脫歐黨主席中招狼狽萬分

2019-05-21 22:38

WSJ：美政府為保機密 阻撓本土半導體業招募中國工程師

2019-05-21 18:36

關稅戰衝擊！危及400億美元銷售 1.2萬店恐關門

2019-05-21 14:02

任正非：不能因我們領先美 就要挨打

2019-05-21 14:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top