SAT設「逆境分數」增加不透明性 華人請願叫停

2019-05-22 12:52 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



負責開發和管理美國大學入學性向測試（SAT）的大學理事會（College Board），近日決定給每個考生設立逆境分數（adversity score），今秋並有150所大學將採用此新指標，可望讓生活在較差學區的學生能在大學招生時獲得優勢。但該舉已引起包括華裔在內的亞裔擔憂，近日，有亞裔民眾在網上發起請願簽名，要求大學理事會停止逆境分數。

很多華裔家長對此表示贊同，但也有民眾表示，對社會經濟地位較低的孩子有一定的照顧，也是可以理解的。

這項簽名請願在change.org上發起，發起人Lee Hsu在請願中表示，逆境分數直接送給大學，對學生和家長保密，增加了大學錄取的不確定性和不透明，消磨公眾的信任和信心。此外，這個分數也不能衡量學生是如何克服逆境。

而且逆境分數只報給學校，學生和家長都不知道，導致學生對分數完全無法控制，且這些數據的隱私性也無法保證。

請願書表示，逆境分數實際上不能真正讓那些身處逆境的學生們獲益。比如，一個來自低收入地區，但是家庭完整，並且靠自己實力就讀磁力學校（magnet）或特許學校（charter）的孩子，是完全無法在這項評分中獲益，這是不公平的。

前述請願是19日晚上發起的，截至21日下午，已經有3400多人簽名，目標為5000人。

華人家長王先生表示，逆境加分變成了逆向淘汰，如果一個孩子父母雙全，住在還不錯的學區，卻成了負面身分標籤。尤其是不看孩子的具體情況，就覺得單親家庭的孩子，一定比父母雙全的孩子，應該獲得更多照顧，這種機械式加分只能讓更多孩子放棄努力，也讓家長喪失繼續給孩子投資在教育的信心，是典型的逆行淘汰。這跟中國文革時期只有貧下中農的孩子，才能上大學，富農、地主家的「狗崽子」們無論多麼優秀，也不會被錄取的機械荒唐政策，有異曲同工之妙。

逆境分數會不會導致家長都把好學區的房子賣掉，把孩子送到差學區？華人家長趙太太表示，倒不會讓家長考慮賣房子，但一定會有有錢人利用這一點在差區租房，讓孩子臨時去那裡的學校讀一下，最終考上好學校。而這種濫用肯定會導致那些真正的逆境學生的利益受損。

更可怕的是，由於評分過程不透明，很可能會導致有權力的人利用權力去影響分數，而普通民眾卻對此一無所知。今年爆發的大學招生錄取醜聞，已經暴露了SAT的很多問題。不少有錢人家的孩子，不但可以在單獨的考場中考試，甚至可以讓槍手進入考場，幫考生做答。大學理事會應該糾正如何改變這些問題，卻在製造新的腐敗機會。