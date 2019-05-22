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立足國會，緩和烏東衝突：諧星總統就職後的挑戰

川普籲國會優先通過美墨加協定 再考慮基建計畫

2019-05-22 11:40聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國總統川普21日向國會民主黨領袖表示，國會在考慮基礎設施法案前，應該先批准他與加拿大和墨西哥達成的新貿易協定。

川普22日在白宮會晤眾議院議長波洛西和民主黨領袖舒默的前一天寫信給他們，並在信中提出自己的要求。此舉符合國會共和黨員的期待，但與民主黨員認為的優先事項相衝突，民主黨員對於美加墨協定（USMCA）仍有顧慮。

川普寫道，貿易協定將促進就業成長，並創造數百萬個高薪工作職缺，「在討論基礎建設計畫前，我強烈認為國會應該首先通過重要且受歡迎的美加墨協定。一旦國會通過該協定，我們將把注意力轉向兩黨的基建計畫」。

川普上月與民主黨員就基建議題召開會議，達成價值兩兆美元的基建支出計畫，以解決道路、橋梁和其他水利設施問題。但雙方並未就這些支出的資金來源達成協議，並且國會共和黨員已經表示，他們不願支持一份將提高聯邦赤字並加深地方政府對聯邦政府依賴的協議。

川普表示，他仍致力於通過基建法案，但希望波洛西和舒默能詳細說明他們的優先事項和對於每項建設的支出金額。川普抱怨，他原本希望在4月底敲定優先事項，「但是你們取消了我們的預定會議，阻止我們更深入討論，儘管如此，我仍然致力於通過基礎設施法案」。

他說，毫無疑問，美國民眾「希望我們重建基礎設施」，現在該依照美國人民意願，共同努力通過一項規模龐大且大膽的基礎設施法。

美國、墨西哥和加拿大於去年9月30日簽署取代北美自由貿易協定的新版美墨加協定。美...
美國、墨西哥和加拿大於去年9月30日簽署取代北美自由貿易協定的新版美墨加協定。美聯社
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美國、墨西哥和加拿大於去年9月30日簽署取代北美自由貿易協定的新版美墨加協定。美...
美國、墨西哥和加拿大於去年9月30日簽署取代北美自由貿易協定的新版美墨加協定。美聯社
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