影／菜鳥不再！美海軍官校生挑戰爬碑換帽傳統

2019-05-21 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國海軍官校（United States Naval Academy）20日舉行傳統的「赫恩登紀念碑攀爬儀式」（Herndon Monument Climb），讓一年級新鮮人藉由奮力攀登塗滿植物油的紀念碑，證明他們有資格告別菜鳥身分。

「赫爾德紀念碑攀爬儀式」要求官校一年級生們攜手合作，爬上6.4公尺高的赫恩登紀念碑，將碑頂的水手帽換成軍官大盤帽。這個傳統看似簡單，實則困難重重，除紀念碑表面被塗滿厚厚的植物油，學長姐還會在一旁不斷噴水阻撓，一年級生們不僅需要展現體力和耐力，還要學會團結與互助合作。

儀式的完成代表著新鮮人完成官校一年級學業，因此這項傳統也被稱為「菜鳥不再」（"Plebes no more"）。

今年的「赫恩登紀念碑攀爬儀式」由去年6月底入學的2022學年官校生參加，只見他們聽到哨聲響起就一擁而上，將上衣往紀念碑上丟，試圖擦掉多餘油脂，接著手拉手搭起人肉金字塔，相互競爭、也相互幫助。最後以1小時5分鐘又5秒的成績完成任務，情緒亢奮的新生也當場高喊「菜鳥不再」。

「赫恩登紀念碑攀爬儀式」1962年開始成為年度活動，70年代後期開始往紀念碑上塗油，進一步提升活動難度，目前為止耗時最長的紀錄為1998年的4小時又5分。