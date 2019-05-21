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柏克萊足球比賽日違規停車罰金 增至225元

2019-05-21 15:56世界日報 記者劉先進╱柏克萊報導

柏克萊市議會投票決定，要將柏加大校隊金熊（Golden Bears）足球比賽日於體育場附近、且沒有居民許可證的停車罰單額度，提升到225元。

柏加大金熊足球隊通常於9月至11月在紀念體育場（California Memorial Stadium）比賽，每年七場，學校也一直敦促球迷使用公共交通工具去看比賽。考慮到體育場足球比賽日期間車位緊張，柏克萊已在某些區域增多罰款和拖車執法。

不過，進入比賽日時，柏克萊居民仍然很難在家附近停車。政府官員很擔心這給有小孩的家庭和需要開車的老人造成不便。一項研究發現，校園南部的停車在比賽日攀升25％。在距校園較近的地方，停車飆升35％到50％，居民投訴反應，遊客停車可能妨礙居民車輛進入住宅車道。

市府經理瑞德利（Dee Williams-Ridley）在交給市長和議員的一份報告中建議要對靠近體育場的非居民違規停車，實施更嚴厲的處罰。此次的停車罰單額度增加就是方法之一。

為讓居民更容易在比賽日停車，柏克萊在體育場四分之一哩的街道上增加新的拖車區域，並在半哩內的街道上創建增強執法區域，特別針對沒有居民停車許可證（Residential Parking Permit）的車輛。

報告指出，為執行新規定，柏克萊需要一次性花費8萬，包含500個新規定的標識牌製作和安裝費用，在比賽日當天還要新增500個貼標等。目前每年維護各種停車標誌的成本是1萬5000元，而在2017年，維護標誌和貼花成本是1萬8600元。

報告建議，增加7個或以上的停車違規執法人員，擴大城市內居民停車許可證計畫，比如增加申請停車證費用，每年更新費用從66元漲到90元，14天訪客的停車證更新費用從34元升到47元，社區服務職員的更新費增加31元等。

市議會決定延遲討論決定是否增加停車證的申請費用和加多執法人員。但城市工務局還將在今年晚些時候提交新建議，在特殊活動期間，增加城市所有的車庫和街邊咪錶的停車費。

柏克萊體育足球

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