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「美國塔利班」本周出獄 是否重回成長地灣區？

2019-05-21 15:55世界日報 編譯組╱綜合20日電

被稱為「美國塔利班」（American Taliban）的美國公民林德（John Walker Lindh），因協助塔利班與阿富汗美軍作戰被俘入獄，他將於本周出獄重獲自由，目前未知他是否會重回成長地灣區馬連縣。

林德2001年在阿富汗被捕的畫面震驚全美，邋遢、滿臉鬍鬚和茫然的表情，讓他成為一個謎樣人物。他接受審判時曾譴責恐怖主義違反伊斯蘭教義，但此後一直避免做公開評論。

現年38歲的林德因為在獄中表現良好，被判20年徒刑的他在印地安納州聯邦監獄服刑18年後，將於本周出獄。基於保護個人隱私，聯邦監獄官員不願透露林德獲釋後將落腳何處。

不過，林德出獄後將接受三年監管，部分權利會受到限制，例如不得使用英語以外的語言在網上與人通訊，不得與任何極端分子聯絡、不得持有或觀看極端分子或恐怖分子的資訊、沒有獲得允許不得離開美國，還必須接受精神健康輔導。

林德已經離異的雙親長久以來鮮少接受外界訪問，他們曾表示，林德是一個有虔誠信仰的年輕人，他只是想幫助塔利班打擊不公，並非想殺害美國同胞。

然而，2001年在阿富汗身亡的CIA官員史班（Johnny Michael Spann）的母親蓋兒（Gail Spann）卻持不同的看法。她說：「麥克（史班）對被拘禁的林德說：『你我都是美國人，我們有武器可以一起攻下這座堡壘。』但林德拒絕。他就是一個塔利班，是美國的叛徒。」史班不久即在暴亂中身亡，林德則受傷被送往醫院治療。

此外，「外交政策」雜誌（Foreign Policy）2017年刊登了一份外洩的政府報告，內容指林德是90多名被監禁的「本土暴力極端分子」之一，他對美國仍然具有威脅性。

塔利班阿富汗監獄

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