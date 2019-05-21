失業率雖連創新低 應屆畢業生起薪未增

2019-05-21 15:01 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



儘管失業率低 今年應屆畢業生薪水未增加 美聯社 分享 facebook

儘管美國今年失業率是32年新低，今年應屆畢業生的第一份薪水比去年增加不到2%，不足以抵消通膨吃掉的現金價值。

光輝國際(Korn Ferry)顧問公司研究發現，今年大學畢業生預期年薪5萬1347元，比2018年的5萬390元增加不到2%。

光輝國際資深合夥人麥馬倫(Tom McMullen)說，過去12個月美國的通貨膨脹率都高於2％，這表示今年加入職場的人，實質薪資和去年沒差。

該公司研究指出，舊金山地區的大學畢業生起薪最高，達6萬5621元，去年是6萬3995元。波士頓和紐約地區的起薪大約6萬1000元。

「當然囉，某些都市如舊金山和紐約的生活成本，比全國其他地區都高得多，薪資高很合理。「但是，不論在何地，很必要的一點是，你一定要不斷評估就業的報酬，才能保持競爭力。」

對職場新鮮人來講，德州的達拉斯和休士頓等地，起薪才5萬1000到5萬2000元，在全國算是低的。

美國目前的失業率僅3.5%，是50年來的最低點，對剛畢業的職場新鮮人來說，起薪最高的行業包括科技業和顧問業。

職場資訊網站「玻璃門」(Glassdoor)建議，想拿到高起薪的畢業生，多到科技公司試試手氣。

它說，資料科學家(data scientist)，也就是資料分析師，平均起薪高達9萬5000元，軟體工程師的平均起薪也有9萬元。