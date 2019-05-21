7成大學畢業生背學貸 平均近3萬元 千禧世代最慘

2019-05-21 15:00 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合20日電



大學畢業生平均欠學貸2萬9000元／國會議員歐凱秀稱不能只靠億萬富豪捐款 路透社 分享 facebook

美國大學生的學貸負擔沉重，2018年入校的學生逾半申請貸款，2018年69%的畢業生背負學貸，平均2萬9800元。在億萬富豪史密斯(Robert F. Smith)宣布捐出4000萬元，以幫助學生償還學貸後，國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)20日在讚揚他慷慨解囊的同時，表示償還學貸不能只靠億萬富豪捐助，她主張上公立大學免費。

史密斯表示，他要幫助亞特蘭大莫爾豪斯學院(Morehouse College)2019年全體畢業生還貸。歐凱秀聞訊後說，學生畢業後，還貸不應是史密斯的責任，上大學應該是可以負擔的。

歐凱秀主張上公立大學免費，她表示，史密斯的慷慨解囊是一種試驗，可測試大學教育對莫爾豪斯學院畢業生在經濟負擔上的影響。

大學理事會的資料顯示，四年制公立大學2017年畢業生的平均學貸是2萬6900元，四年制私立大學畢業生為3萬2600元。

如今在已開始償還學貸的畢業生中，每月平均付款200到300元。20%的畢業生2017年的付款拖欠，高於2015年的18%和2016年的19%。

拖欠學貸付款是隨著教育程度的升高而降低，副學士以下畢業生的付款拖欠率逾30%，副學士學位的拖欠率為25%，學士學位的畢業生是11%，研究生以上學歷者為5%。

學貸對千禧世代的影響巨大，部分原因是他們是美國史上受教育最多的一代。在25至37歲的年輕人中，擁有學士學位的人至少約40%，而在嬰兒潮一代和X世代者中，分別為25%和30%。

千禧世代學生的平均學貸2017年為1萬600元，是2004年X世代平均水平的兩倍多。

學貸加重了畢業生的負擔，丕優中心的研究顯示，在25至39歲擁有學士以上學位並背負學貸的人中，21%的人有兩個以上的工作。在有學貸負擔的人中，只有27%感到生活安逸，而沒有學貸負擔的人是45%。