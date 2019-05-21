高學歷低財力 千禧世代成「悲慘一代」

2019-05-21 14:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合20日電



千禧世代邁入中年 財務狀況遠不如嬰兒潮等過去世代 恐難以恢復 美聯社 分享 facebook

當前經濟成長十年而且失業率低，但新數據指出，隨著美國千禧世代步入中年，他們的財務狀況卻比嬰兒潮世代和X世代都更糟，而且可能永難翻身。

聯準會經濟學者庫茲去年與同事分析千禧世代的收入、負債、資產與開銷數據，並與1965-1980年出生的X世代和1946-1964年出生的嬰兒潮世代同年齡時相比。

千禧世代開始工作時，蹣跚入遭逢金融危機與衰退的職場。自從大蕭條後，這群出生於1981-1996年的美國人無法追上其他世代的年輕人，不僅財富和房地產少，結婚率低也生更少孩子。

即使千禧世代的教育程度創紀錄，但他們面臨的困境阻礙他們達成人生各種里程碑，並將改變未來美國人口結構與經濟面貌。

千禧世代促使美國出生率創32年新低，這代表未來有更少人口能夠支持社會安全等其他公共計畫，扶養膨脹的退休人口。

過去十年房地產價值上升和牛市有助年紀較長的家庭從大衰退恢復，但千禧世代卻沾不上什麼邊。

經濟學者認為千禧世代在各方面成長緩慢的其一原因是生不逢時，他們在景氣低迷時步入職場導致終生收入偏低，而且對健康和生活形式的影響會延續至中年。

第二個原因在於製造業工作消失，沒有大學文憑者收入可能遠遠落後。X世代男女全職收入比千禧世代男女高出18%和12%，嬰兒潮世代男女則分別高出千禧男女27%和24%。

每十名25-37歲的千禧世代中至少有四人有學士學位，高出嬰兒潮的平均2.5人和X世代平均三人。但千禧世代也付出相對高的代價，根據庫茲與聯準會同事數據，千禧世代2017年平均學貸為1萬600元，超出X世代的兩倍。

千禧世代邁入中年可能較難享有舒適生活，迫使他們尋求民粹候選人支持、全民健保和免費大學教育的承諾，或者他們也可能尋求公司財務計畫服務的協助。