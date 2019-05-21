聯邦法官准國會發傳票 索川普財務紀錄

2019-05-21 14:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合20日電



川普總統阻撓國會民主黨人對他的調查再嘗敗績，華盛頓特區聯邦地區法院法官梅塔(Amit Mehta)20日駁回川普法律團隊的訴訟，准許國會發出的傳票，要求川普的會計師事務所Mazars USA交出他的財務紀錄。

「紐約時報」與「國會山莊報」報導，川普當天就誓言上訴，但他繼續對抗國會調查的策略倍受考驗；目前包括國會調查在內，全美共有29項不同調查與川普有關，調查對象從他的事業、競選、宣誓就職到總統施政都有。

「我們會上訴，很明顯地，這是由前總統歐巴馬任命的法官做出完全錯誤的決定。」川普20日離開賓州一場造勢活動前，回應媒體提問此事時說，「這太瘋狂了，因為如果你看看，就會發現這種事情從來沒有發生在任何其他總統身上。」

負責處理川普個人及企業稅表的律師孔索沃依(William Consovoy)，在先前提出的訴訟中指出，眾院政府監督委員會沒有索取川普財務紀錄的合法目的，純粹只是為了政治目的挖糞而已；例如想找出總統是否違反任何法律，因此委員會發出的傳票已經超越其憲法職權。

但國會民主黨人認為，委員會這麼做是希望搞清楚是否有外國人想透過與川普的商業交易，暗中影響美國的政治決策，並釐清是否需要加強相關的倫理與資訊揭露法規。

對此梅塔法官認為，國會提出的理由充分，傳票是有效正當的。

他在裁定書中寫道：「從表面上來看，這些都是有根據的立法目的，而且不應該由法庭質疑委員會行動是否真的有政治動機，因此法庭裁定(眾院)支持監督委員會。」

對此眾院政府監督委員會主席康明斯(Elijah Cummings)發表聲明說，法院裁定是法治與憲法監督的「徹底勝利，若國會要有效履行責任，就必須取得必要資訊，我們敦促總統停止這種鋪天蓋地的掩蓋(事實)，應該要開始遵守法律」。

報導提到，川普一再想要阻撓國會民主黨人對他的各種調查，而且認為在穆勒報告並未指控他有任何罪行後，民主黨人一直希望「重新來過」。