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【潛入動物園】偷走瀕危最老狐猴 男子認罪

2019-05-21 14:33世界日報 編譯組／綜合報導

新港灘19歲男子Aquinas Kasbar使用Quinn的名字，去年從聖塔安那動物園偷走瀕危，且為年紀最長的32歲環尾狐猴（ring-tailed lemur）Isaac，聯邦檢察官辦公室20日宣布，Kasbar對該輕罪案表示認罪。

根據檢方說法，Kasbar承認他於2018年7月27日晚間，闖入聖塔安那動物園，用斷線鉗於動物園的狐猴和捲尾猴（capuchin monkeys）的圍欄剪了一個洞。動物園官員說，除Isaac外，其他逃脫的動物都安全回到動物園。

檢察官說，Kasbar闖入動物園後幾小時，在新港灘一家旅館外，將Isaac留在一個不通風的箱子，上面寫著：「這屬於聖塔安那動物園，這是昨晚拿出來的，請把牠帶到警察局。」

旅館工作人員在隔日凌晨2時候發現狐猴後聯繫新港灘警局，警察從酒店帶走Isaac，並在其安全返回動物園前先行安置。這起偷竊行為，耗費動物園8500元。

32歲的Isaac是北美最老的圈養環尾狐猴，狐猴一般只會出現在東非的馬達加斯加島野外，是瀕危動物之一。

Kasbar的律師Brian Gurwitz說，他的當事人很快後悔自己的行為，當晚並採取行動，確保狐猴安全返回動物園。該案將於本月28日出庭。

除此之外，根據橙縣檢察官辦公室，Kasbar在2018年5月至12月間，在Balboa島和Corona del Mar分別涉嫌數十起與一系列住宅盜竊案相關重罪。檢察官辦公室發言人 Emily Sudduth稱， Kasbar對入室竊盜案不認罪。

動物園檢察官警察

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