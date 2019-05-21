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【全美銷量第一毛絨玩具】設計師祁夢媛 靈感來自逛街

2019-05-21 14:33世界日報 記者李雪／洛杉磯報導

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如果在亞馬遜網站上選購兒童毛絨玩具，會在首頁上看到一款叫做「Pomises」，且標註著「最佳銷售」的玩具。不過很少有家長知道，這款交互式可穿戴的寵物毛絨玩具，正是出自一位華裔女設計師祁夢媛(Moon Qi)之手。而她的兩項獲獎設計作品，靈感竟分別來自逛街和聊天。而經由逛街和聊天，她也成立擁有大批追隨者的「異能電台」，並且獲獎。

設計師「逛街」並不簡單，而是通過逛街了解流行趨勢，也稱「趨勢調研」。雖是為設計玩具而做的調研，但也需了解包括服裝、科技、影視娛樂等多方面。就在這期間，祁夢媛發現毛球掛墜是最流行的時尚元素，幾乎所有品牌包包上都有，同時可穿戴設備是科技產品領域很熱的品類。她嘗試將兩者結合，將可交互的毛球穿戴到身上，成為一個穿戴式可交互的寵物玩具。於是Pomsies的概念就誕生了：毛球是貓貓的身體，它的長尾巴纏繞固定，剛好可以滿足穿戴的功能需求。

不過有了這個概念還只是第一步，做模型、探索顏色、花紋等開發過程也並不容易。尤其控制成本對設計師都是大挑戰。需要印幾種花色？選擇哪種毛髮材料？布料剪裁的方法是否是人工成本最低的？「很多時候設計會做出很多妥協」，祁夢媛表示，「設計師必須要習慣這種情況」，尤其是在這個非常市場驅動的玩具行業。

不過令她欣慰的是，Pomsies不僅申請專利，獲得市場成功，根據NPD Group統計，它被列為2018年美國毛絨玩具類（Special feature plush）全美銷量第一，同時也獲得業內的認可，獲得有玩具界奧斯卡獎之稱的「Toy of the Year Awards」的提名獎，

從清華大學美術學院畢業後，祁夢媛2012年前往藝術中心設計學院(ArtCenter College of Design)繼續學習產品設計。作為留學生，她2015年與志同道合的三位朋友創立設計播客「異能電台」（YinengFM)，創立電台的靈感，則是來源於聊天。

當時祁夢媛在學校有很多特別聊得來的朋友，很多創作靈感和人生感悟都是在聊天中獲得的，「我認為聊天對設計師是一件特別必要且有意義的事情」。她表示，有天晚上邊聽播客邊做作業，突然想到既然大家這麼有表達欲，何不自己搞一個電台播客呢。身邊的朋友一聽便一拍即合，買了設備開始錄起來，沒想到聽眾數量迅速增加，聚集一大批志同道合夥伴。

異能電台包含微信公眾號、微信群、線下活動等互動形式，主要對象是華語地區的專業設計師，以及對設計抱有強烈興趣的群體。如今其聽眾遍布世界各地，除了洛杉磯本部，還開設東京和上海兩處分舵，為用戶帶來不同文化背景的設計類節目。電台於2017年獲得美國頂級設計大獎「Spark Design Awards Cause」類銀獎和傳播類優秀獎，以及美國頂級設計獎項「Core77 Design Awards Notable」。

微信洛杉磯

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