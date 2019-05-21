南加新屋庫存量增 建案下降

2019-05-21 14:33 世界日報 編譯組／綜合報導



根據MetroStudy第一季度數據顯示，南加州未出售的新屋量增加，使建築工程數量降至2016年以來最低。主要原因包括中國買家減少、利率調升、現有待售屋增加等。

聖蓋博谷論壇報指出，該報告顯示南加州四個縣，第一季共有3750套新屋並未售出，一年內增加688套房屋，22%，較過去五年平均增加37%。這是自2012年第一季度以來，建築商擁有最多未售新成屋庫存。

因此建築商興建速度下降。本季度南加州有8829單位的房屋正建設中，一年內下降1950個單位，18%，較過去五年內增加1%，但其新屋建築速度仍是自2016年以來最慢。

當地的建商面臨眾多銷售挑戰。根據CoreLogic，建築商從2019年開始，新屋銷售比前一年下降25%，第一季度完成銷售總量為2988套。

建商過於投入高檔房屋市場，但高檔房屋市場受到國外因素牽動，主要為中國買家回落影響，再加上抵押貸款利率增加，減緩部分購屋市場。

此外，現有的待售屋激增，增加購屋者選擇。根據ReportsOnHousing數據，自5月2日，南加州四個縣上市的房屋量為3萬5491戶，比去年同期增加6373戶，增幅為22%。自2012年以來，5月平均房源量為3萬822戶。

各縣住宅建設相關數據如下：

洛杉磯縣：有935間待售屋，12個月內上升5%，過去五年平均上升19%。該縣有4231個單位在興建中，一年內下降2%，較過去五年平均上漲20%。而洛杉磯新屋銷售下降32%，至615個單位。

橙縣：有1108間待售屋，12個月上升32%，較過去五年平均上升85%。目前共有1982間房屋興建中，較一年前下降33%，較過去五年平均下降17%。新屋銷售下降14%至1667。

內陸帝國：共有1707間待售屋，較過去12個月上升29%，過去五年平均上升25%。河濱縣與聖伯納汀諾縣有2616目前正興建的房屋單位，較一年前下降25%，也較五年平均下降9%。新屋銷售下降14%至1667個單位。