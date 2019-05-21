川普「滅絕說」 伊朗外長嗆：不可能

美國與伊朗關係近來持續緊張，雙方多番言辭激烈交鋒且口水戰持續升級，在美國總統川普19日警告若想開戰就等著亡國隔天，伊朗20日強烈譴責川普的威脅言論，外長札里夫更回嗆川普的「種族滅絕嘲弄」不會「終結伊朗」。

川普16日才說，希望不會與伊朗開戰，19日卻威脅伊朗，假如膽敢攻擊美國設施或危害美國利益，將遭受毀滅性後果。英國廣播公司（BBC）指出，川普處理國際事務一貫風格就是忽而克制，忽而咆哮，但這樣做很危險，容易導致伊朗誤判美國意圖，一不小心就引發戰爭。

札里夫20日在推特上聲稱，美國總統「希望達成亞歷山大大帝、成吉思汗及其他侵略者沒有做到的事情」，並寫道「伊朗屹立不搖已有幾千年歷史，侵略者都已消失。經濟恐怖主義與種族滅絕的嘲弄不會終結伊朗」。

BBC說，觀察目前美國與伊朗關係可以發現，爆發衝突的所有元素都已具備，包括：美國對伊朗態度不明確，伊朗可能想把局勢推向危險邊緣；還有阿拉伯聯合大公國海域有四艘油輪遭攻擊、伊拉克巴格達綠區遭火箭攻擊，近日中東這些事件顯示，有人想讓緊張情勢加劇，並測試美國的決心。

近來中東的緊張情勢起因是川普退出伊朗核子協議。2015年7月14日，聯合國安理會五個常任理事國加上德國與歐盟，在維也納與伊朗簽署伊朗核子協定，旨在解決伊朗發展核武的危機，藉由解除國際對伊朗的經濟制裁，換取伊朗停止發展核武器的承諾，並獲安理會15票全票通過。

去年5月，川普宣布退出伊朗核子協定，並簽署總統備忘錄，陸續恢復對伊朗石油禁運等制裁。

伊朗本月稍早表示，將停止遵守核子協定的部分承諾，並威脅恢復提煉高純度濃縮鈾。

最近美國指控伊朗運飛彈上小艇，還指控伊朗蓄意破壞阿聯海域四艘油輪，但伊朗否認。