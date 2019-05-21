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賓州州長連任半年 支持度創新高

2019-05-21 12:51世界日報 記者呂賢修╱綜合報導

賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)勝選連任剛半年，最新民調顯示，他的支持度創2014當選至今新高，也是首次過半。昆尼別克大學(Quinnipiac)抽樣1000名賓州居民，支持其施政者占54％，33％不認同，12％無意見或不知道。根據昆尼別克此前民調，沃爾夫的支持率在2015年6月最高，為47％；2016年4月最低，為35％。

民調指，約66％受訪者回答非常或部分滿意賓州的方向，也是該職位2003年至今最高。這項民調在美國新聞與世界報導公布賓州宜居排名全美第40後不久公布，該排名指賓州基礎建設落後、經濟疲軟。

女性支持度59比28，男性49比39。白人53比35，少數族裔64比25。民主黨84比7，中立50比37，共和黨不支持率為63％，23％支持。大學學歷者62比26，無大學學位的白人45比42。

民調分析指賓州居民對經濟樂觀，拉抬民調數字。這也反映了政黨情況，民主黨國會參議員Robert Casey Jr.支持率為48％、不支持率為34％；共和黨國會參議員Pat Toomey支持率為37％，為上任至今新低，41％不支持。

民調網址：https://poll.qu.edu/pennsylvania/release-detail?ReleaseID=2621

民調共和黨

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