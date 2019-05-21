掐喉拳毆 新州3警遭停職調查

2019-05-21 12:50 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



新澤西州多佛市(Dover)周日發生三名警察暴力毆打一名19歲男子事件，當地警方20日確認三名涉事警察被暫時帶薪停職(paid administrative leave)。摩利斯郡(Morris)檢察長辦公室已介入調查。該市公共安全主任Daniel DeGroot拒絕透露涉事警察身分，也不回答是什麼引發了這場執法行為。

一段當事人友人拍攝，上傳臉書的2分半鐘的影片顯示，三名警察將路克(Cyprian Luke)按倒在地，輪流多次揮拳毆打其面部，導致其右眼受傷。周日晚有十餘人上街頭示威，路克的母親說，兒子喉嚨被掐住，臉色發青，差點沒命。市長James Dodd周一真相要等調查結果，「在社媒時代，大家傾向看著視頻立即下結論，但我不認為此案與種族有關，不會讓警方平白受辱。如果警察行為不當，將有後續處理。」

ABC報導，路克周一需因家暴案件出庭，警方報告指，他被指控對一女子拳打腳踢、掐喉，但不確定警員周日執法時是否知道此背景。路克的弟弟Christopher Luke說，警方未表明持有逮捕令，便直接將他壓倒在地，並用胡椒水噴他，他不是抵抗，而是想保護頭部，因為警員不斷對他揮拳。