家長對孩子生氣 要及時喊停

2019-05-21 12:44 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ╱紐約報導



華裔家長如何管理自我情緒 黃伊奕 分享 facebook

布碌崙(布魯克林)華裔社區過去發生多起因家長毆打子女導致兒童福利局涉入、甚至幼童死於非命的案件，為幫助家長更好地管理自我情緒，布祿崙華人社區協會20日邀請心理健康諮詢師在8大道華社開講授課。

主講人華協會學前班心理健康顧問梁靜心表示，每個家長都疼愛自己的孩子，不過由於新移民生活壓力大、對遠在中國的親人思念、或因丈夫在外州打工母親以半單親方式撫養孩子等原因，導致過去華裔社區發生多起因家長無法控制自我情緒而對孩子施暴、甚至發生悲劇的事件。

梁靜心說，家長管理好自我情緒，無論對維持家庭和睦，還是確保良好的親子關係都很重要；要想管理好自己的情緒，需要及時知道自己情緒的出現問題，當家長對很小的事情反應激烈，或覺得自己做事情非常吃力以及自我否定等，都是情緒出問題的徵兆。

家長意識到情緒出問題，就應及時休息、多與他人溝通、對自己或他人要求降低，必要時應及時向他人求助；家長在生氣發作的邊緣時，一定要自己叫停，並且深呼吸告訴自己不要做將來會後悔的事，待心平氣和後再去處理之前的矛盾。

親子教育中也有很多家長遇到難題，比如孩子離家出走、甚至有暴力行為等，對此梁靜心表示，家長應學會和孩子溝通，幫助他們管理好自我情緒。

梁靜心說，家長和孩子溝通時，一定要先嘗試去理解孩子的想法，通過聊天了解孩子的內心，千萬不要一開始對孩子的想法評價，甚至嘗試強制性加入成人的是非觀念；孩子很多時候並不知道該如何處理自我情緒，在他們的世界裡，朋友比生活更重要、喜歡新事物、挑戰自我，家長要通過聊天了解孩子的興趣，並在這一基礎上引導孩子向好的興趣發展。