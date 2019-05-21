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紐約市上季經濟成長3% 失業率仍處歷史低點

2019-05-21 12:43世界日報 記者和釗宇／紐約報導

紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)20日公布全市今年第一季經濟發展報告，顯示全市經濟上季成長3%，失業率維持在歷史低點，同時就業增長速度開始放緩；全市私營領域上季新增1萬8000個崗位，經過季節調整比上年增長1.8%，雖然房地產市場持續疲軟，但一些領先經濟指標預示紐約市經濟將繼續成長。

報告顯示，上季全市經濟成長的動力主要來源於強勁的勞動力市場以及勞動者時薪的增長；此外，銀行業作為紐約市的支柱產業之一，在企業稅降低和去監管的政策利好下發展較快，全美六大銀行第一季的稅後利潤增長320億元；民眾的消費額也隨著勞動力市場強勁以及工資上漲有所增長。

紐約市的失業率經過季節調整後，從上季的4%增至4.2%，仍處於歷史低位，不過勞動力市場人數則比上季下降1100人至410萬人，而勞動參與率保持不變；在全市五區中，曼哈頓和布碌崙(布魯克林)的失業率有所增加，皇后區和史泰登島保持不變，布朗士則有所減少。

然而上季的私營領域新增就業崗位為1萬8800個，增速開始放緩，不及上一季的2萬6900個，絕大多數為低收入崗位；其中健保行業和社會服務行業新增崗位最多，建築業增加2600個崗位，增幅為兩年來最大；教育服務行業則凈減少3000個崗位，一年來首次下降；零售業僅增加1700個崗位，不及上一季增幅的一半；金融行業則減少3100個崗位，連續第二季下降。

在曼哈頓，雖然商業地產租賃數量同比增加16.6%，但商業地產空置率卻比上季增加10.2%，主要因為供給增加；而曼哈頓的房價雖然同比有所上漲，但銷售量已連續六季下降，皇后區和布碌崙的房價則有所下跌，銷售量同時也大跌8.1%。

不過，一些領先經濟指標表明，紐約市經濟仍將繼續成長；例如衡量紐約市周邊商業環境的ISM紐約指數雖然繼續下滑，但仍處於63.8的高位，該指數大於50就說明經濟仍有機會繼續成長；此外，全市首次申請失業金人數也連續第五季下降。

紐約失業

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