華府5大社區 租金漲幅最高

2019-05-21 11:56 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



房產租賃網站Rent.com發布最新研究顯示，華府五大社區租金飛漲，其中漲幅最高的Foggy Bottom社區，一間一室公寓的租金比去年上漲超過30%，月租達2824元，遠高於全美平均增幅的4.3%，以及不到1400元的月租。

Rent.com的研究比較全美最大的100座城市租金漲幅，從去年3月到今年3月，其中喬治華盛頓大學及甘迺迪中心所在的Foggy Bottom漲幅31.3%，在當地租一套一室公寓，每月租金2824元，高於同類型公寓在華府的平均月租2476元。

另一租金飛漲社區是位於華府西北邊到西端(West End)，南至K街、北至石溪公園，東至新罕布夏大道和21街，西班牙駐美大使館及歐盟駐美代表處就位於該社區，當地一套一室公寓的租金漲幅25.5%，均價3513元。

鄰近的Woodley Park社區也有25.2%的租金漲幅，一室公寓的月租均價達2344元；同樣位於華府西北區的Cleveland Park社區，是華府一小型商業走廊，房屋多是18世紀至19世紀的維多利亞風格，當地一室公寓漲幅12.4%，均價1981元。

近幾年新開發的華府西南水濱(Southwest Waterfront)，租金漲幅亦達12.1%，房租每月2587元；這是華府重點打造的新區，集用餐、文娛、購物為一體，伴隨新興公寓相繼完工，當地房價還會繼續上漲。