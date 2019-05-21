萊特福特 芝首位女同志市長就職 誓言杜絕貪腐

2019-05-21 11:59 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



芝加哥史上第一位非裔女同志市長萊特福特(Lori Lightfoot)及50位新一屆區長，20日宣誓就職，以壓倒性票數獲選的萊特福特表示，「改善公共安全」、「穩定市府財政」、「強化教育」及「杜絕貪腐、整合政府」將是她的四大優先要務，她並誓言打造芝市為「希望之城」。

近萬位民眾及社區代表，20日上午湧入華埠附近的體育館(Wintrust Arena)參與這場歷史性盛會，萊特福特的90歲母親、妻子艾許勒曼(Amy Eshleman)與女兒，都出席了典禮，萊特福特就職演說時，並向辛苦養育她及兄弟姊妹的母親哽咽道謝。

萊特福特發表就職演說時，以芝加哥四顆星星的市旗，說明她所擬定的四大工作要務；在「公眾安全」方面，她將針對芝市南區與西區槍枝與暴力氾濫問題，進行全面改革。

她稍早曾提到，一周後就是國殤連假，也是每年犯罪高峰期的開始，為防範今年夏天暴力事件居高不下，她不僅要求執法部門，也計畫號召所有市府及相關機構，以及每一位市民，投入防治暴力行列。

解決財政赤字也列入萊特福特的優先工作目標，由於2023年前，市府須填補高達10億元的退休金大洞，萊特福特必須想辦法籌到龐大財源，她說，她的團隊將努力協調市議會、州長及州議會共同解決，「提高房產稅將是我最後一個考慮的選項」，她表示將研擬出長遠解決財務積弊的策略。

打擊貪腐是萊特福特勝選的主因之一，她表示，將讓政府作業更加透明，且計畫不再讓多位資深區長出任各委員會負責人。

「我們需要做出改變，也需要確保議會有效運作，且一切作業合法」，萊特福特在演講中說，「選民投票我，就是希望改變現況，因此從現在開始，芝加哥將進行改革，這也意味民眾將有機會對政府恢復信心」。

她在50位區長前表示，芝加哥殘破且貪腐的「機器」必須解體，她也說，20日下午就會簽署行政令，終結區長部分特權。

萊特福特也將致力做到「公平分配社區資金」，她說，尤其在陷入發展困境的地區，更要創造更多工作機會，帶動經濟發展，「只要讓民眾知道你在關心他們，就是改革工作的開始。」