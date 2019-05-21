新罕布夏、佛蒙特 娛樂大麻合法進程受阻

2019-05-21 11:59 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／麻州報導



麻州娛樂大麻店接連開張，而新罕布夏和佛蒙特娛樂大麻進程遇到一些阻礙。佛蒙特州娛樂大麻合法出售機制尚未制定；新罕布夏合法化法案將延遲。

據波士頓環球報報導，佛蒙特州娛樂大麻合法化近一年，但是去年7月1日施行的法案，至今仍沒有制定機制來合法出售和管制市場。佛蒙特參議會早前通過了一項稅收和監管提案，不過1月前眾議會暫不會對此投票。

長期支持大麻合法化的佛蒙特參議員Dick Sears稱，對眾議會缺乏緊迫感感到沮喪，並指缺乏稅收和監管制度正在推動大麻黑市交易。

眾議會議長Mitzi Johnson說，即將休會，該會暫沒有時間處理這個問題。州長Phil Scott曾支持大麻合法化，不過改口擔憂高速行車安全，希望了解一些有效判斷駕駛是否使用大麻的方式。他暫未表態，如果議會通過稅收和監管系統，是否會簽署法案。

佛蒙特的大麻法案規定，21歲及以上成人可持有一盎司大麻，兩株成熟大麻植物，以及四個未成熟。由於沒有設大麻店的規定，使用者必須自己種植或者從非法商家購買。

新罕布夏州眾議會上月通過娛樂大麻合法化，但是沒有足夠票數更改州長Chris Sununu想要否決的決定。一個參議會委員會早前提議推遲該法案至年底或明年初，目前參議會還尚未對此法案進行表決。

反對合法化的參議員Sharon Carson說，她擔憂如何禁止對未成年人推廣，以及測試開車者使用問題。同時，她認為，聯邦法律下大麻不合法，這將成為一個問題。

新罕布夏州眾議會通過的大麻法案提及，成人可持有一盎司大麻，種植至多六株。支持者稱，合法化後每年能帶來3300萬元收益。